Homeruny a zlomená pálka. Čeští baseballisté po divoké přestřelce porazili Belgii

Čeští baseballisté v minulých dnech na turnaji pro elitní evropské celky dvakrát prohráli, a to hlavně kvůli tomu, že si nepohlídali začátek zápasu. Proti Belgii do utkání vstoupili velice dobře, když se ujali vedení 5:0. Ale ani belgický útok se nenechal zahanbit a díky dvěma homerunům skóre zápasu otočil a dostal se do vedení 7:6. „Zaměřili jsme se na začátek zápasu, bohužel nám soupeř vrátil rychle čtyři body. Pak to bylo z jedné strany na druhou,“ komentoval průběh zápasu pálkař Matěj Hejma.

Belgie se dostala v sedmé směně do vedení 10:7. Čeští pálkaři ale potvrdili, že se jim na turnaji v koncovkách zápasů daří. Po homerunech Radima Chrousta, Matěje Hejmy, Martina Mužíka a Martina Červinky vývoj utkání nakonec po dobré útočné hře otočili ve svůj prospěch. „Je to pro nás důležitá výhra. Byl to týmový výkon, mladým klukům se dařilo. Věděli jsme od třetí směny, že to bude opravdu divoký a že vyhraje ten tým, který udrží nervy,“ konstatoval Matěj Hejma.

Dalším soupeřem českého týmu na Super6 bude ve čtvrtek Itálie, která zatím dvakrát v turnaji vyhrála.