Arrows Ostrava jsou krok od titulu. Musíme je smáznout, burcuje Kubica

Právě dvacetiletý Kubica rozjel ve druhém finále klíčovu ostravskou palbu ve třetí směně. Šikovnou ulívkou poslal míč milimetrově podél levé výseče a dostal se na metu. Posunul jej Novotný a přišly ostré odpaly Ramireze, Joyceho a Malíka a Ostravané se utrhli na 4:1. Náskok pak ve spolupráci s fungující obranou uhájil nadhazovač Chris Burkholder, který za devět směn povolil Drakům jen čtyři hity.

Jakube, vaše šikovná ulívka ukázala, že v baseballu nemusí bodovat jen rány za plot. Jak byste ji popsal?

„Každý v týmu má určitou roli. Já chodím na pálku devátý a nečeká se ode mě nějaká silová hra, tak jsem si řekl, že to pojmu nějak jinak. Nějak chytře. Viděl jsem, že soupeř na třetí metě stojí vzadu, tak jsem to zkusil. Padlo to tam pěkně na lajnu. Ostatní naše hráče to nakoplo a už se to vezlo.“

V prvním finále v Brně jste prohrávali 0:2, ve druhém 0:1. Ukazuje váš tým sílu a psychickou odolnost, že se nepoložil?

„Cítím, že jsme vyloženě rodina. Je to úplně jiný baseball, než jsme hráli tři roky zpátky. Síla v hlavách je, všichni jsme v klidu a hrajeme svoji hru.“

Nestrašila vás před finále ani bilance 1:6 na zápasy, kterou jste s Draky v sezoně měli?

„Ani ne. Věděli jsme, že na ně máme. A bylo to jenom o tom, jak se to všechno do kupy sejde.“

Jste zápas od titulu, jak to ustát?

„Poslední krok je nejtěžší, musíme si dobře odpočinout a v neděli na ně vletět. Hlavně si nesmíme říkat, že máme tři pokusy, to je zrádné. Musíme na ně zase vletět a smáznout je.“

Jak se vám líbí finálová atmosféra?

„Publikum je neskutečné. I v Brně jsme hráli prakticky před domácím publikem. A dnešní atmosféra? (423 diváků) Nemám co dodat, výborné. Fakt výborné.“