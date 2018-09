Malík před finále: Jsem Brňák, ale sportovní srdce patří Ostravě

Jakub Malík se chystá na své páté finále proti dominantním Drakům. Čtyřikrát byl na straně poražených (2005, 2006, 2009 a 2017). Ostravské stříbro z roku 2008 sledoval z ochozů, protože tehdy hrával za nizozemský klub Media Monks. „Doufám, že se to letos povede!“ věří Malík před finálovou sérií. „Věřím, že nám pomůže i zkušenost z loňského roku, kdy se všechny zápasy rozhodovaly až v koncovkách. Bude to těžké, jako každé finále. Není lehké porazit Draky v sérii, ale dáme do toho všechno.“

Trénovat mě nechají

Každá bitva s Draky je pro Malíka pikantní. Žije v Brně, trénuje s Draky, do Ostravy jezdí na zápasy. „Já už jsem víceméně Brňák, mám tady trvalé bydliště,“ přitakává Malík. „Vystudoval jsem v Brně vysokou školu, dlouholetou přítelkyni mám také z Brna, letos se nám narodila dcera. Ale sportovní srdíčko pro mě vždycky bylo v Ostravě. Máme tam skvělou partu a je zábava se s Arrows poprat o vítězství v lize.“

Říká, že dobré vztahy má se všemi brněnskými kluby. Nicméně trénovat chodí k největším rivalům. „Nebyl by problém si zatrénovat kdekoliv, ale nejblíže z práce to mám na nový stadion Draků Brno,“ popisuje Malík. „Jsem vděčný, že můžu využívat jejich zázemí. Mají i halu, dávají mi prostor, abych si individuálně zatrénoval a díky tomu si mohu kariéru prodloužit. Baseball není v Česku profesionální sport a kluby se snaží pomoct i klukům z jiného města. Je nás víc takových, vždycky záleží na dohodě. Není problém.“

Ani před finále? Malík se pousměje. „Upřímně, v pondělí jsem na tréninku nikoho z vedení nepotkal, pak byl den volna... Předpokládám, že nějaké pošťuchování bude, ale máme dobré vztahy, tak se to přejde v rámci srandy, než aby v tom bylo něco vážnějšího.“

V české extralize patří Malík k nejúdernějším pálkařům. V základní části a play off mu statistici evidují 740 úspěšných hitů a 81 homerunů. Víc odpalů mají pouze oddílový kolega Aleš Navrátil, Pavel Budský (Draci) a Martin Střítecký (Technika Brno). Není divu, že Malík už několikrát dostal od Draků laso.

Přestup? Nabídky jsou

„Měl jsem nabídky z více klubů v Brně, i od Draků,“ nezastírá. „Nabídka nebyla špatná, i co se týká finančního bonusu. Neříkám, že jsem to nezvažoval, i kvůli rodině. Ale Ostrava pro mě byla vždycky číslo jedna. Doufám, že dosáhneme i na nejvyšší cíl. A do budoucna uvidíme, nikdy neříkej nikdy.“

V letošní sezoně se Malík přehoupnul přes hranici šesti stovek hitů v základní části. Jeho parťák a hrající trenér Aleš Navrátil se dostal přes tisícovku. Nad tím jen obdivně kroutí hlavou. „Vždycky jsem si říkal, že se připravím až Aleš skončí a budu ho trošku dohánět,“ usmívá se Malík. „Jenže Aleš je dlouhověký a myslím, že ještě pár let hrát bude. Pokud bych na rekord někdy myslel, což teď rozhodně nemyslím, tak je opravdu hodně vzdálený.“

Motivací je pro něj i spoluhráč Terrell Joyce. Před sezonou přišel z Brna a už nastřádal neskutečných 27 (!) homerunů. „Výborný hráč, super kluk, zapadl do našeho týmu,“ líčí Malík. „Co se týká síly a síly odpalu, nemá v Česku konkurenci. Má sílu jako hráči Major League, jsem rád, že hraje za nás a ne proti nám jako před rokem.“

Faktem ovšem je, že proti svému bývalém klubu v sezoně Terrell Joyce takovou úspěšnost neměl. V sedmi zápasech (6:1 pro Draky) stáhnul odpalem jediný bod. „Proti Drakům by potřeboval trošku uklidnit, zbytečně si to bral osobně a byl spíš přemotivovaný,“ říká Malík. „Mluvili jsme o tom, věřím, že do finále půjde s klidnou hlavou, prolomí to a pomůže nám dlouhými odpaly k výhře.“