Splněno! Baseballisté jsou ve finále ME do 23 let. Zajistili si svět! | iSport.cz

To bylo drama! Češi po šesté směně vedli 10:5 a vše nasvědčovalo klidné koncovce, jenže soupeř zabral a díky tvrdým odpalům i chybám české obrany sahal po velkém obratu. Při plných metách Francouzů zachránil domácí tým nadhazovač Daniel Padyšák, který dokázal to, co se před ním nepovedlo Ondrovi s Bužgou – zavřít pro diváky atraktivní souboj! „Přišel na kopec a úplně v klidu začal strikeoutem, pak Vojta Menšík zahrál perfektně bod doma a následovala už jen euforie a radost,“ popisoval poslední vteřiny kouč Vladimír Chlup.

Skvěle atleticky disponovaní hosté byli favoritovi od začátku vyrovnaným protivníkem. Jejich manko narostlo na pět bodů až v dohrávce šesté směny, kdy hned po sobě skórovali Marek Chlup a Martinové Mužík s Červinkou. Právě tento útok se nakonec ukázal jako klíčový.

Místo poklidného závěru tříhodinového mače totiž přišla v sedmé směně slabá chvilka české obrany. Vše odstartoval errorem ve vnitřním poli Filip Smola, který tak načal směnu hrůzy se šťastným koncem! „Člověk by myslel, že hráči do třiadvaceti let jsou dospělou kategorií, ale dnešní zápas ukázal, že se stále ještě jedná o mládežnický baseball, v němž ani vedení o pět bodů před poslední směnou nestačí na to, aby se zápas dohrál v klidu,“ zhodnotil napínavé střetnutí hlavní kouč.

Padyšák sváděl nepovedený závěr na zbytečné mety zdarma. „Právě to nám ztížilo utkání,“ řekl. Při nástupu na kopec byl v roli spasitele v klidu. Trable si při ofenzivní smršti Francouzů nepřipouštěl. „Tyhle situace miluju. Snažil jsem se nevnímat jejich dugout a jen se soustředit na to, co mám dělat, což se povedlo,“ dodal zástupce pražské Kotlářky.

Chyby musí pryč

Chlup ocenil, že se jeho sestava v kritické chvíli sedmého inningu nesesypala. „Kluci v sobě naštěstí našli poslední záchvěv bojovnosti,“ chválil trenér, který byl spokojen zejména s tradičně produktuvní ofenzivou: „Naše pálka drží standardně deset bodů na utkání. Navíc jsme opět dali i homerun.“

Proti zatím nejsilnějšímu soupeři se česká obrana několikrát dostala pod tlak. Pro Chlupa ale byly trnem v oku zejména běžecké nedokonalosti. „Drobné chyby v běhu po metách a čtení signálů. To musíme odstranit, protože Němci nám nic nedají zadarmo!“

Finále začne v neděli od devatenácti hodin v Eagles Parku v Krči. „Moc se těším. Jestli přijde tolik lidí jako dneska, tak si to strašně moc užijeme, ať už to dopadne, jak chce. Diváci byli skvělí,“ děkoval Smola. „Já se taky těším. Doufám, že bude ještě lepší atmosféra než dneska a my si konečně odvezeme zlatou placku,“ uzavřel Padyšák.