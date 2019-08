Házet proti parťákům ve finále? Jen kdyby došly ruce, říká trenér Chlup | iSport.cz

Jaké pro vás osobně bylo finále proti Ostravě, kde jste dva roky trénoval a hrál?

„Já se do Ostravy strašně rád vracím. Dali mi tady velkou šanci se podívat do velkého baseballu, do extraligy (2013-15). Já předtím trénoval druholigový Blesk Jablonec. Kádr mají Arrows pořád hodně podobný tomu, který jsem tady měl. Hráče znám, mám s nimi skvělé vztahy, s Alešem Navrátilem (hrající trenér) jsme i v reprezentaci do 23 let jako trenéři. Přeju jim úspěchy. Loni jsem jim ve finále proti Drakům přál hodně, letos až tak moc ne... (usmívá se) Myslím, že spolu odehrajeme ještě hodně velkých bitev a jednou se nám je podaří porazit.“

Neuvažoval jste o tom, že byste své bývalé spoluhráče a svěřence překvapil z nadhazovačského kopce?

„Já už jsem v této sezoně v Ostravě jednou házel, ale ve finále ne. To už je práce pro mladé, já byl vyloženě poslední rezerva, jen kdyby došly ruce. Velké zápasy už musí hrát mladší hráči.“

Finálové zápasy byly vyrovnané, ale sérii jste prohráli 0:3. Rozhodly zkušenosti Arrows z finálových bitev?

„Zkušenosti hrály velkou roli. Arrows hráli třetí finále ve třech letech. Prošli si tím, čím si procházíme letos my. První rok s Draky finále prohráli, pak vyhráli a teď potvrdili sílu, jakou mají. Nejen v line-upu a na pálce, ale i na nadhozu. Rozhodly drobnosti, lepší připravenost týmu a momentální forma.“

Ve finále se ukázalo hned šest hráčů, kteří před týdnem vybojovali zlato na mistrovství Evropy do 23 let (Kubica, Novotný, O. Satoria z Arrows a M. Chlup, Bužga, Blažek z Eagles). Těší vás to jako reprezentačního trenéra? Je to cesta, jak český baseball posunout?

„Žádná jiná cesta neexistuje. Myslím, že Draci na to v lize letos dojeli. Deset let tam hrají stejní hráči a těžko se tam šikovní mladí hráči prosazují přes pardály. Já mladé využíval přes celý rok co to šlo, aby si na zápasové nervy zvykli a myslím, že se nám to v budoucnu vrátí. Co mě ale mrzí je to, jak se extraliga rozděluje. Do budoucna by měl český baseball uvažovat o tom, že deset týmů v lize není šťastné řešení. Musí se to smrsknout. Když se podíváme i na složení repre do 23 let, tak tam mají převahu hráči Draků, Arrows, Eagles a Kotlářky. Tedy kluby, které mají kvalitní program práce s mládeží. Extraliga by si zasloužila zúžit, aby se hrálo víc kvalitních zápasů.“