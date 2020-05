Arrows Ostrava: Bez cizinců, s mladými a útok na baseballový hattrick | iSport.cz

Nadhazovač Ondřej Satoria slaví během týdne zlato z mistrovství Evropy do 23 let i extraligový titul s Arrows Ostrava • SKSB Arrows Ostrava/Ladislav Svěnčík

Vladimír Chlup z Eagles Praha (vpravo) a Aleš Navrátil z Arrows Ostrava společně dovedli českou reprezentaci do 23 let k titulu mistra Evropy. V extraligovém finále byl úspěšnější ostravský Navrátil • Czech Baseball

Baseballová extraliga bude kvůli pandemii koronaviru specifická. Nejen tím, že ze začátku bude omezený počet fanoušků v ochozech. Žádný z klubů nemůže využít posily ze zahraničí. „Kromě cizinců, kteří už tady trvale žijí s rodinami,“ připomíná Navrátil.

„Pro nás to až tak velký zásah nebude, protože po minulé sezoně stejně odešli Terrell Joyce i Wesley Roemer do Německa a Chris Burkholder skončil. Vrátit se měl Alex Rubanowitz, to bohužel padá. Mladí dostanou šanci, to je plus. Na druhou stranu, kluci ze zahraničí nám pomáhali s tréninky, přinášeli nové poznatky, byli vždy přínosem.“

Bez zahraničních opor může být liga zajímavější. Ambice na přední příčky si dělá víc klubů. V základní části se utká každý s každým dvakrát, pak se tabulka rozdělí na horní šestku a spodní čtyřku. Nejlepší čtyři postoupí do semifinále.

Ostravský tým se rozrostl o několik talentovaných mladíků, v kariéře pokračuje kromě hrajících trenérů Borise Bokaje a Aleše Navrátila také zkušený Jakub Malík. Dlouholetý reprezentační kapitán naskočí do své šestnácté extraligové sezony.

„Musím říct, že po minulé sezoně, kdy toho bylo opravdu hodně, jsem měl trochu osobní motivační krizi, ale když jsem se dostal do tréninku, tak jsem se do toho vrhl po hlavě a těším se na nový ročník,“ řekl Malík pro baseball.cz. „Po fyzické stránce jsem slušně připravený, snad to bude dobré.“

Ostravané měli v létě hostit Pohár mistrů, ale ten už se musel kvůli pandemii posunout. „Na další rok,“ upřesnil Navrátil. „Místo v něm máme jisté i za rok, jedno pohárové místo navíc má zaručené i další český tým.“

PROGRAM PRVNÍHO KOLA EXTRALIGY

Pátek 22. května

Arrows Ostrava - Draci Brno (19)

Olympia Blansko - Technika Brno (19)

Eagles Praha - SaBaT Praha (19)

Sobota 23. května

Kotlářka Praha - Tempo Praha (14)

Draci Brno - Arrows Ostrava (16)

SaBaT Praha - Eagles Praha (16)

Třebíč Nuclears - Hroši Brno (16)

Technika Brno - Olympia Blansko (16)

Neděle 24. května

Tempo Praha - Kotlářka Praha (14)

Hroši Brno - Třebíč Nuclears (16)