Šampioni z Arrows ovládli základní část, Kubica překonal letitý rekord | iSport.cz

Dvaadvacetiletý reprezentant měl v základní části úspěšnost dostávání se na mety 69,2%. Do statistiky se počítá jakýkoliv způsob posunu na první metu - ať už odpalem nebo chybami nadhazovačů. Na takové číslo se v minulosti nedostali ani elitní borci jako Terell Joyce, Pavel Budský nebo Dondrei Hubbard. Dosavadní rekordman Jiří Víšek měl v roce 2001 úspěšnost 60,1%.

„Kuba Kubica si na pálce drží dlouhodobě slušnou formu a velký přehled ve strike zóně,“ říká Boris Bokaj, hrající manažer Arrows. „Díky tomu sbírá mety zdarma a dokáže mít i dobré kontakty s míčem. Dlouhá série bez strikeoutu mu sice skončila v posledním domácím zápase základní části, ale i tak to byla úctyhodná šňůra.“

Kubica v základní části nasbíral 25 met zdarma, k tomu přidal 26 úspěšných odpalů (2 homeruny). Na prvním místě statistik se drží i v úspěšnosti odpalů (52%), druhý je jeho spoluhráč Michal Kovala (50%). „Sérii bez strikeoutů nesleduju, snažím se na ni nemyslet, přijde mi to jako nepodstatná statistika,“ glosoval Kubica pro server milujeme-baseball.cz. „Pravda je, že jsem přes zimu trošku změnil styl pálení, od prvního zápasu se cítím skvěle, takže švihám častěji. Je ovšem taky možné, že je to tím, že úroveň nadhazovačů letos není bez cizinců tak vysoká, jako roky předtím.“

Bez importů hrají kvůli pozdějšímu startu soutěže všechny extraligové týmy. I proto manažera Bokaje těší, že i tak Ostravané uhájili první místo ze základní části. „Výsledek nad očekávání, protože bez opor ze zahraničí vlastně nikdo nevěděl, jak budou zápasy vypadat. Tým ukázal sílu. Potvrdili jsme kvalitní pálkařské výkony, byť jsme se občas trápili proti pomalejším nadhozům. Obrana je stabilní a na kopci má výbornou formu Ondra Satoria.“

Bokaj chválí i mladé hráče, kteří dostávají větší prostor. „Na kopci mladí vůbec nezaostávají - Michal Kovala, Saša Šín i Matěj Satoria si vedou dobře. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v nadstavbě a play off.“

Do nadstavby se probojovalo prvních šest týmů. Kromě Arrows Ostrava to jsou Draci Brno, Kotlářka Praha, Eagles Praha, Hroši Brno a Tempo Praha. Každý teď bude hrát s každým třikrát, čtyři nejlepší jdou do play off o titul. Spodní čtyřka bude hrát o udržení (Technika Brno, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko a SaBaT Praha).

„Náš cíl je jasný - dostat se do semifinále z jakékoliv pozice a v něm se rvát o úspěch,“ dodal Boris Bokaj.