Krok od titulu. Třetí výhru Dodgers ve Světové sérii řídil nadhazovač Kershaw

Hvězdný Kershaw splnil stejně jako v prvním finále svoji roli. Odházel skoro šest směn, udělal šest strikeautů a povolil dva body. „Držel jsem se plánu. Jsem nadšený, ale ještě potřebujeme jednu výhru,“ řekl levou rukou házející Kershaw.

Ve čtvrté směně navíc dobrou reakcí zamezil vyrovnání na 3:3. Manuel Margot zkusil obranu Dodgers překvapit a snažil se „ukrást“ domácí metu, ale Kershawa upozornil první metař Max Muncy. Nadhazovač rychle přihodil a chytač Austin Barnes běžce Rays včasnou tečí vyautoval. „To byl hodně důležitý aut,“ řekl Kershaw.

„Bylo to jenom moje rozhodnutí. Myslel jsem, že to je dobrý nápad, že mi nevěnují pozornost a mám šanci získat bod. Těsně to nevyšlo,“ litoval Margot, který chtěl, aby si kouč Rays vzal na kontrolu video, ale Kevin Cash to neudělal.

Baseballisté Los Angeles získali v první směně dva body, pro které doběhli Mookie Betts a Corey Seager. Joc Pederson přidal ve druhé směně třetí bod homerunem a Muncy pojistil výhru dalším jednobodovým homerunem na úvod páté směny.

V utkání padly dva rekordy play off. Kershaw dosáhl 207 strikeautů za kariéru a o dva překonal Justina Verlandera z Houstonu Astros. Pětadvacetiletý Kubánec Randy Arozarena z Tampy Bay zaznamenal v letošních vyřazovacích bojích už 27. odpal a vylepšil rekord Pabla Sandovala ze San Francisca z roku 2014.

Dodgers mají na dosah titul po 32 letech a sedmý v historii. Na neutrální půdě v Arlingtonu, kde se finále hraje kvůli koronaviru, můžou rozhodnout v úterý.

Světová série, finále baseballové MLB - 5. zápas:

Tampa Bay Rays - Los Angeles Dodgers 2:4 (stav série 2:3).