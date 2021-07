Noční seance. Baseballisté Arrows končili Pohár mistrů až nad ránem

Takový noční dýchánek na hřišti nepamatují. Baseballisté Arrows Ostrava dohrávali Pohár mistrů proti Bonn Capitals o čtvrt na dvě v noci. Vyhráli 18:7, německým šampionům připravili první prohru na turnaji. Nic už to ale neměnilo na tom, že Bonn jde do semifinále z prvního místa a Ostravané skončili ve skupině čtvrtí. Budou hrát o udržení mezi elitou. Pokud dnes Arrows porazí německý Heidenheim Heideköpfe (19.30), uhájí pozici pro české šampiony i pro další ročník Poháru mistrů. Další místo navíc mohou přidat Draci Brno, kteří úspěšně bojují v Poháru CEB ve Francii.

„Pár dlouhých a nekonečných zápasů už jsem hrál, ale nikdy jsme nekončili tak pozdě v noci,“ říká hrající asistent trenéra Aleš Navrátil. Program Poháru mistrů se měnil kvůli středečnímu dešti, Ostravané tak hráli ve čtvrtek dva zápasy. Dopoledne padli s italskou Parmou 8:13, pak museli čekat, až se dohrají další odložené duely. I proto začínalo utkání proti Bonnu až po desáté hodině večer.

„Výsledek už sice nemohl nic změnit na tom, že Němci budou první a my čtvrtí, ale hrát se muselo,“ líčí Navrátil. „Alespoň, že se hrálo jenom na sedm směn. Kdyby sudí trvali na devíti, tak jsme na hřišti ještě o hodinu déle.“

Celý zápas proti Bonnu odházel Marko Vykoukal, jeho bratr Michael se blýsknul homerunem. Divoká byla zejména třetí směna, kterou vyhráli Ostravané 11:4. „Němci své nejlepší nadhazovače šetřili, pálkaři do toho šli naplno,“ popisuje Navrátil. „Každé vítězství v Poháru mistrů je dobré, ale náboj tenhle zápas neměl. Víc nás mrzelo, že jsme nezvládli předchozí utkání s Parmou.“

Proti Italům se Ostravané dostali rychle do skluzu 0:7. V sedmé směně se sice přiblížili na 7:10, ale Italové si výhru už vzít nenechali. Na kopci se prostřídali mladí nadhazovači Alexandr Šín (20 let), Filip Votava (16), Matyáš Pjontek (16) a Martin Kubovčík (39). „Házelo se mi docela nanic,“ pokrčil rameny teprve šestnáctiletý Votava. „Stáli proti nám těžcí pálkaři. Je vidět, že úroveň soupeřů je veliká, jsou to profi týmy. Jsou silní na pálce, v poli a na nadhozu taky.“

Semifinále Poháru mistrů si v Ostravě dnes od 15 hodin zahrají Fortitudo Bologna proti Parmě. Druhé semifinále mezi Bonn Capitals a Curacao Neptunus hostí Frýdek-Místek od 16 hodin. Ostravané hrají v Arrows Parku od 19.30 proti Heidenheimu. Pokud vyhrají, udrží pozici v Poháru mistrů. Pokud prohrají, budou mít ještě jednu šanci proti slabšímu z dvojice L&D Amsterdam - Rouen Huskies. Sestupuje jen jeden tým.