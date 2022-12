Fenomén Baseball. Americký poklad ve skromných českých podmínkách

Historie, tradice, nadšení, zábava, miliony fanoušků i dolarů. Baseball! Hra plná rychlosti, chytrosti, síly a taktiky. Hra, která je druhým nejpopulárnějším sportem Spojených států a osmým světa. Hra, co je desetiletí stejná, ale přece jiná. Záleží totiž, kde se hraje...

Amerika má tři poklady. Ústavu. Jazz. A baseball – tamní první ryze profesionální sport, který proslavil legendární Babe Ruth. V nejlepší lize světa MLB nasázel 714 homerunů. „Velký bambino“ se stal miláčkem národa, žen, kterých se nedokázal nabažit, ale především marketingovým trhákem.

To díky němu se pálkovací hra stala symbolem USA. V rozkvětu ji pak nezastavila ani druhá světová válka. Naopak. Na příkaz velkého baseballového fanouška a taky tehdejšího prezidenta Franklina D. Roosevelta populární Major League Baseball pokračovala. Byla tím jediným, co v těžké době národu přinášelo radost.

Jiný kraj, jiný styl

Dnes už baseball dávno není výhradně americkým sportem. Jedničkou je v Japonsku, Karibiku, na Kubě, na vzestupu v Austrálii i Evropě. Všude se hraje specifickým stylem.

„Asiaté jsou na hřišti jeden jako druhý, se stejnými návyky. Vždycky perfektně připraveni. Precizní po technické stránce. V Karibiku jsou kluci hraví. U mnoha z nich je to jediný způsob, jak se dostat k penězům,“ popisuje Vladimír Chlup, trenér české reprezentace do 23 let.

Jedním z českých průkopníků v zahraničí byl Jakub Sládek. S pálkou a rukavicí v báglu procestoval planetu křížem krážem. Získával zkušenosti. Učil se. „Austrálie, USA, Německo