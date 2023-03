Mužík o vítězném homerunu: Ještě nemám hit, tak bych ho měl odpálit

Kdyby neodpálil, Češi by asi byli hodně smutní. Mužík ale všechny chmury ze stavu 4:5 v poslední směně roztříštil svým kanonem za levé pole, stáhnul domů tři body a otočil zápas, který změnil historii českého baseballu.

Na co jste před rozhodujícím odpalem myslel?

„Můj jediný cíl byl stejně jako v Regensburgu na kvalifikaci posunout běžce, snažit se stáhnout aspoň jeden bod. Míč jsem viděl, na nic jsem nečekal. Říkal jsem si, že ještě nemám hit, takže bych ho měl odpálit.“

Věřil jste, že míč poletí až za plot?

„Já jsem se modlil za to, aby míč zůstal ve hřišti. Přece jenom to bylo hodně blízko. Radost kluků na lavicčce byla obrovská. Já jsem vždycky hrozně rád. Jsme hodně velká rodina, jsme si hodně blízko. Máme radost z úspěchu toho druhého.“

Kde jste našli sílu se ještě zvednout poté, co vám po kritické sedmé směně zápas najednou utíkal?

„Bylo to nahoru dolů, vedli jsme, pak prohrávali. Ale máme to v sobě, tu víru sami v sebe a ostatních hráčů mezi námi, to tam máme. Spoléháme se každý na druhého, a to nás žene dopředu.“

Stejně jako v Regensburgu, jste odpálil homerun v rozhodující chvíli, jak tyhle situace zvládáte?

„Nevím, přijde to samo, je to nějaká svalová paměť, kterou máš. A buď máš natrénováno, nebo natrénováno nemáš. Já jsem se snažil být co nejvíc připravený a teď se to ukázalo. Tak trochu mě to vzalo do Regensburgu, kde jsem odpálil homerun proti Španělsku ve finále, takže to je opět skvělý pocit. Na nic jsem nečekal, byla to obrovská radost, kdy jsme si vzali vítězství a nakonec vyhráli.“

Na tribunách bylo asi dvě stě českých fanoušků, co jste říkal jejich podpoře?

„Je to unreal. Jsou to lidi od nás, kteří cestují přes celý svět, aby se na nás dívali. Znamená to pro nás hodně. Dávají nám obrovskou energii, je to neskutečné.“