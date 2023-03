Baseball: Česko - Čína 8:5. Historická výhra na WBC! Jak to žilo v Tokiu?

Jsou jako fénix. Češi ve svém úvodním zápase WBC proti Číně způsobili senzaci hned dvakrát. Dvě třetiny zápasu byli jasně lepší, vedli už 4:1, kolaps v sedmé směně je poslal na hranu porážky. Pak se ale stalo několik úžasných věcí.

Martin Mužík odpálil homerun, a jelikož měl dva kamarády na metách, spolu s Martinem Červenkou a Jakubem Greplem si doběhli pro tři body. Pak ještě technický odpal Filipa Smoly dovedl domů Marek Krejčiřík a konečné skóre bylo 8:5 pro Čechy.

Nagano historie. Na řadě Tokio. To měl na svém transparentu Minajaki Konno, který přijel z Jokohamy do Tokio Domu. Přesně to vystihuje českou euforii po konci historické ouvertury na World Baseball Classic. Konno byl v Československu poprvé v roce 1988, zamiloval se a od té doby neúnavně podporuje české sportovce při jejich cestách do Japonska.

„V Naganu jsem byl na finále a mluvil jsem tam i s Ivanem Hlinkou,“ pronesl výbornou češtinou chlapík v dresu Jaromíra Jágra.

Teď je to český baseball, který slaví svoje malé Nagano. Dlouhé měsíce před cestou na World Basebal Classic hráči všem vysvětlovali, že navzdory svým civilním zaměstnáním nejsou žádní amatéři. A hned v první zápase s Čínou to ukázali.

Začal to Vojtěch Menšík, který hned první nadhoz zápasu bez milosti poslal do levého pole a doběhnul si pro první metu. Na konci první směny měli Češi za sebou snový start a vedení 2:0.

Menšík navázal na svůj první odpal drzým obtěžováním soupeřových vnitřních polařů při snaze krást jim mety. Eric Sogard, hvězdný hráč z MLB, odpálil dvakrát, podařilo se mu ukrást jednu metu a doběhnul si pro jeden bod. O brzké vedení 3:0 ve třetí směně se dál přičinili doběhy Vojtěch Menšík a jeho bratr Matěj. Ten poslal ránu směrem na levé pole a míč doletěl až nad zelený plot. Byl to první český homerun v historii WBC.

Velký podíl na zdárném úvodu mače měl nadhazovač Daniel Padyšák. Za čtyři suverénní směny pustil jedinou první metu a zahrál čtyři strikeouty. Po 49. nadhozu ho trenér Pavel Chadim kvůli omezujícím pravidlům vystřídal.

Pak si dva nadhazovači prošli malým peklem. Martin Schneider nastoupil do páté směny a ihned se ocitnul v problémech. Po úmorné práci ale směnu přežil bez újmy a po 49 nadhozech šel ven. V citlivé chvilce přišel na nadhazovací kopec Michal Kovala. Schneider musel ze hry, jinak by dosáhl hranice 50 nadhozů a nechal Kovalovi k práci jeden strike. Kovala ho trefil na první pokus a český dugout tonul v nadšení.

V práci zachraňuje životy a na hřišti bojuje o body. Martin Schneider o své cestě Video se připravuje ...

Česko právě při svém premiérovém zápase na WBC vedlo po šesti směnách 4:1 a směřovalo k šokujícímu vítězství. Pak ale přišla směna číslo 7 a v ní chvilky hrůzy. Kovala, oficiálně evropský prospekt číslo 1, se nemohl chytnout, trefoval se mimo vymezené území nad domácí metou a Číňané se tak posouvali zadarmo. Češi udělali i několik chyb v obraně a valila se na ně zkáza. Kovala opouštěl kopec za stavu 4:4. Přišel zkušený Marek Minařík, nedokázal ale zabánit pátému bodu soupeře.

Pak ale zápas v klidu doházel a následoval fantastický obrat. Češi zaujali atraktivním baseballem, šesti odpaly, homerunem Matěje Menšíka i několika spektakulárními akcemi v obraně. V sobotu v 11 hodin českého času je v druhém zápase čekají slavní japonští Samurajové.