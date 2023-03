Hvězda z USA, která posílila Česko: Pět dětí? Nádherný chaos. Dvě adoptoval

PŘÍMO Z JAPONSKA | Přijel kvůli tomu, aby po konci dlouhé kariéry v MLB bojoval za Česko na World Baseball Classic. Vnitřní polař Eric Sogard ale využil příležitosti a vzal s sebou do Japonska celou rodinu. A když spolu s manželkou, chůvou a pěti dětmi vyrazili na pláž, byl to mazec. „Já tomu říkám nádherný chaos,“ směje se Sogard.

Všude samé devítky a jméno Sogard na zádech. Rodina nové opory českého baseballového týmu si před úterním posledním přípravným zápasem před startem na profesionálním mistrovství světa vyrazila na surfařskou pláž v Aošimě, části města Mijazaki.

A kromě Sogarda měli na sobě reprezentační dres s devítkou i jeho manželka Kaycee a pět dětí – devítiletá Saydee, sedmiletý Knix, čtyřletá Priar a tříletí Leyla a Rye.

„Tak to aspoň k něčemu bylo, že jsem mu svoje číslo dal,“ usmíval se český kapitán Petr Zýma.

Svého oblíbeného numera se vzdal před rokem, když kouč Pavel Chadim jel do Ameriky kvůli zařizování Sogardova českého pasu.

„Naznačil mi, že by bylo dobré mu ho dát. Tak jsem to s těžkým srdcem udělal,“ usmíval se Zýma, který teď ze zjevného důvodu nosí Gretzkého devadesát devítku.

Česká posila z MLB na World Baseball Classic Eric Sogard vzal do Japonska celou rodinu, tedy manželku Kaycee a pět dětí







Sogardova rodina si dresy, které jí i s dětskými verzemi věnovala baseballová asociace, užívá.

„Dětem sluší. Je to od asociace moc pěkný dárek. Půjdou v nich samozřejmě i na zápasy,“ slibuje Sogard.

Se svou ženou mají s sebou v Japonsku i chůvu. A při skotačení na pláži bylo hned jasné proč. Nadšené děti byly k nezastavení.

„Já tomu říkám nádherný chaos. Je to nepřetržitý proud energie, zažíváme spoustu legrace,“ líčí Sogard. „Mně to fakt nabíjí. Ani nevíte, kolik energie opravdu máte, když musíte hrát baseball a starat se o pět dětí. Je to skvělé. Děti to tady milují, všechno objevují, cákají se v oceánu, moc je to baví. V Americe sice bydlíme šest hodin od oceánu, ale máme doma bazén a děti do něj skákají v létě i v zimě, když je chladno.“

Manželům se nejdříve narodili tři potomci a poté se rozhodli svou rodinu ještě rozšířit a dvě nejmladší děti adoptovali. Sogard je velkým propagátorem adopcí.

„Je to pro nás požehnání, že máme takovou rodinu. Děti se mají moc rádi,“ pochvaluje si.

V úterý dopoledne českého času čekal reprezentaci ještě poslední přípravný zápas proti dalšímu týmu z místní firemní ligy. Poprvé se v něm představí i jeden z nejlepších reprezentačních nadhazovačů Daniel Padyšák, který v pondělí dorazil z univerzity v Charlestonu.