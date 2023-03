Česko - Jižní Korea 3:7. Těžký start, baseballisté snížili v závěru

William Escala schytal nepříjemnou ránu do kolena • ČTK / AP / Eugene Hoshiko

V úvodním utkání turnaje reprezentace při premiéře na WBC zdolala Čínu po obratu v závěrečné směně 8:5. Ve druhém zápasu po vedení 1:0 po dvou směnách Češi prohráli s favorizovanými Japonci 2:10. V závěrečném klání se v pondělí pokusí porazit Austrálii (4:00 SEČ).

Umístění do čtvrtého místa ve skupině zajistí baseballistům účast na příštím WBC v roce 2026. Teoreticky mají stále i šanci postoupit do čtvrtfinále, do kterého se dostanou nejlepší dva týmy.