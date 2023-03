Respect! vzkázal slavný Japonec, český „dělník“ ho poslal na párek

Nashledanou, pane Ohtani. Jeden strike, druhý strike, třetí strike. Největší hvězda současného baseballu musela ve třetí směně z pálky zase zpátky do dugoutu. A mohl za to Ondřej Satoria, český nadhazovač z Ostravy a zároveň technik inženýringu firmy ČEZ. Na hvězdu použil svoji vychytávku, která se už v českém baseballu stala legendární.

„Dělník no, tady ho ještě neznají, tak očividně dělník zapracoval a šel na párek,“ hodnotil rozjařený Satoria.

Dělník? Tak říká Satoria svému specifickému nadhozu. Zatímco Japonec Roki Sasaki sypal na Čechy rány o rychlosti levého pruhu na dálnici, nadhazovač ostravských Arrows přišel se svým osobitým druhem tzv. changeupu. Jde o pomalejší nadhoz, který v závěru své dráhy padá dolů. Přezdívku dělník mu sám jeho tvůrce vymyslel proto, že za něj na nadhazovacím kopci dělá většinu práce.

„Víceméně jsem ho vymyslel a začal házet v osmnácti letech. Házel jsem si ho do stropu. Začal jsem to házet a začal jsem tomu říkat dělník, protože funguje. Má slušně šichty…“ usmívá se Satoria. „Já hážu hrozně pomalu a kluci z Japonska nic takového asi neviděli. Říkal mi Martin Mužík, že Ohtani říkal, že mám dobrou kontrolu, že to oceňuje a že nikdy nic takového neviděl.“

Ve stejném zápase, kdy Sasaki házel nadhozy o rychlosti 164 kilometrů v hodině, Satoria trápil soupeře zrádnými míči, které sotva letěly, jeden z jeho točivých nadhozů měřil jen 111 kilometrů v hodině.

„Říkám tomu udice, to je točka. A pak mám ještě kanon. To je rychlý nadhoz dovnitř, toho využívám po udici a dělníkovi. Říkám si tomu tak ze srandy, aby to znělo vtipně,“ líčí Satoria.

Japonci se ale nesmáli, nýbrž řešili nečekaný problém. Satoria soupeře zaskočil, v první směně jeho pálkaře bleskově vyházel. A to proti němu stály megahvězdy, tři nejlepší japonští střelci – Lars Nootbar, Kensuke Kondoh a pak samotný Ohtani.

Satoria byl pak taky součástí akce, která se rozletěla po sítích díky akrobatickému zákroku Martina Mužíka Ten po odpalu Larse Noootbara vystartoval pro míček, v pádu ho poslal na první metu, kam si pro něj doběhnul Satoria těsně před Nootbarem.

Satoria si domů poveze taky krásnou sbírku strikeoutů – poznačil jimi Ohtaniho, Nootbara, Kondoha a Munetaku Murakamiho.

„Satka je démon, jeho dělníci těm klukům vůbec nedali šanci. Budou mít o Satkovi noční můry,“ smál se catcher Daniel Vavruša.

„Viděli jsme, že i český kluk může vystrikeovat Ohtaniho, který se bere za nejlepšího hráče na světě,“ řekl lakonicky další catcher Martin Červenka.

Těsně předtím, než musel Satoria kvůli pravidlům omezujícím počet nadhozů ze hry, nezabránil třem bodům soupeře. Přesto byl jedním z hrdinů památného zápasu.

„Byl to nesilnější zážitek, co jsem kdy měl. Vždycky jsem si chtěl hodit tady v Tokio Domu proti Samurajům. Vyšlo to, jsem plný emocí, nadšený,“ líčil Satoria.

Jeho příběh má velký ohlas i ve společnosti ČEZ, kde Satoria pracuje jako technik inženýringu. Ze stejné firmy jsou i nadhazovač Lukáš Hlouch a vnitřní polař Jakub Kubica.

„Moje práce je to, že řídím projekty distribuční soustavy. Když je vedení kolem dálnice, já řídím projekční činnost, rozpočty, trasy,“ vysvětluje Satoria, který do práce před odletem na WBC poslal vzkaz se svým originálním pozdravem: Vždycky pod napětím!

„Sklidil jsem za to chválu od svých kolegů a všichni to viděli a hrozně fandí,“ říká Satoria. „Dneska mi napsal i generální ředitel Daniel Beneš a všem klukům poslal povzbudivou sms. A jestli jsem byl dneska pod napětím? Pod nervozním ano, ale zvládl jsem to dobře. Pomohla mi atmosféra. Jsem rád, že mi Pavel (trenér Chadim) dal šanci, nikdy na to nezapomenu.“

Kouč svého rozhodnutí určitě nelituje.

„Asi nejvíc mně utkvělo, jak Ondra Satoria začal to utkání, dvěma strikeouty, přitom Japonci mají tři nejlepší pálkaře a Shohei Ohtani je nejlepší hráč světa. S tím už se dá trošku baseballově umřít. Myslím, že Ondra si tenhle balon může nechat pro vnoučata,“ usmíval se Chadim.