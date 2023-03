162 km/h na koleno. Escala: Jsem rád, že nemám nic zlomené. Diváci tleskali

PŘÍMO Z TOKIA | Byla to děsivá chvíle. Míč z ruky hvězdného japonského nadhazovače Rokiho Sasakiho letěl rychlostí 162 kilometrů v hodině a dopadl na levé koleno českého pálkaře Willieho Escaly. „Trefilo mě to přímo na kost, jsem rád, že nemám nic zlomeného,“ hlesl po tvrdé ráně, po níž se rychle oklepal a zápas World Baseball Classic dohrál.

Tohle drama mělo svou předehru. Roki Sasaki je svými raketami z nadhazovacího kopce známý. A hned na úvod zápasu s Čechy soupeřovy pálkaře nešetřil a zásoboval je ránami kolem 102 mil za hodinu (nad 160 kilometrů v hodině), což je v baseballu absolutní extratřída. Každý jeho rychlý nadhoz, neboli fastball, vyvolával u publika obdivné vzdechy.

Když ale Sasakiho míč vyletěl ze strike zony a trefil do nohy Willieho Escalu, stadion naopak vydechl hrůzou.

„Trefil mě a slyšel jsem lupnutí. Dostal jsem to přímo doprostřed levého kolena, takže jsem měl trochu strach, jestli budu moc vstát,“ líčil Escala. „Sto dva jsem ještě nedostal a taky jsem nedostal do kolene. Nevěděl jsem, co s tím bude a jsem moc vděčný, že nemám nic zlomené. Byl jsem trochu nervozní, ale dopadlo to dobře.“

Escala chvilku ve zjevné bolesti ležel na zemi. Během pár okamžiků ho ale zvedli na nohy, Escala pak jen rychle zkontroloval škody a už se belhal na první metu, kterou dostal zdarma jako odměnu za utrpené příkoří. Když si hned potom ve vnějším poli vyzkoušel pár sprintů, dostalo se mu ovací zaplněného Tokio Domu.

„Fanoušci byli skvělí, motivovalo mě to zůstat v zápase. Jsem jim vděčný,“ líčil Escala.

Sasaki se pak zraněnému soupeři na dálku omluvně uklonil. A taky Hotaka Jamakawa se na první metě o stav zraněného zajímal.

„Bavil se se mnou a říkal, že je rád, že jsem OK,“ líčil Escala. „Sasaki mě určitě trefit nechtěl. Bylo skvělé proti němu hrát. První míč mě trochu překvapil, ale myslím si, že jsme si na to docela dobře zvykli. Proti takovému nadhazovači to samozřejmě nikdy není jednoduché, ale jsme za tuhle zkušenost moc rádi.“

Souboj se Sasakim, který je považovaný za jednoho z nejlepších nadhazovačů na světě, si vychutnal především Marek Chlup. V první směně se trefil do jeho nadhozu o rychlosti 164 kilometrů v hodině a proměnil ho v krásný dvoumetrový odpal. Přesná rychlosti odpalu byla 101,9 mil v hodině. A získat z takového blesku dvě mety, je poměrně unikátní věc. V MLB se to stalo naposledy v červenci 2019, kdy Trey Mancini z Baltimore Orioles napálil míč nadhazovače Andréze Muňoze ze San Diega.

„To jsou nádherné informace. Když Marek Chlup trefí balon, který Roki Sasaki hodí sto dva majlí, to jsou strašná čísla. To je pro českého baseballistu před deseti, dvaceti lety neuvěřitelné,“ hodnotil Chlupovu ránu reprezentační trenér Pavel Chadim, podle kterého je to další důkaz kvality českého týmu. „Nemám to přesně spočítané, ale máme tady pět kluků, kteří by mohli hrát Major League. Klidně mě citujte.“