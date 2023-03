Chlup po WBC chce hrát profesionálně: Univerzitní cesta? Určitě doporučuji

Jak může tenhle týden posunout český baseball?

„Určitě si myslím, že tenhle turnaj měl doma obrovskou sledovanost a že to bude dobrá motivace pro další hráče. Nemáme velkou základnu ani fanoušků, ani hráčů, myslím, že tohle nám extrémně pomůže. Kvalifikovali jsme se na turnaj za tři roky, což může obrovsky motivovat mladé hráče stále se zlepšovat.“

Co pro vás osobně turnaj znamenal?

„Asi jsem spokojený, ale vždycky by to mohlo být lepší. Byly tam situace, které jsem mohl dohrát líp, ale vím, že jsem do toho dal všechno.“

Vy jste šel cestou univerzitního baseballu, doporučil byste ji ostatním?

„Určitě bych to doporučil, protože je to perfektní cesta skloubit vrcholový sport se studiem. Dělá to přestup ze střední školy do profesionálního sportu trošku jednodušší. Podmínky na amerických univerzitách jsou pro sportovce špičkové.“

Věříte, že vám i dalším českým hráčům výkony na WBC pomůžou v kariéře?

„Baseball je ve světě populární sport. Myslím, že světový baseball nás doteď tolik neznal. Tím, že je tenhle turnaj tak velký a celý svět ho sleduje, věřím, že to pomůže jak mně osobně, tak i všem ostatním mladým talentům, kteří se snaží připravit v Evropě.“

Sníte o angažmá v MLB, nebo by vás potěšila i nabídka třeba z Asie?

„Můj baseballový cíl je hrát profesionálně, je mi v podstatě jedno, kde to bude, ať to bude v Americe, v Koreji, v Japonsku. To je můj cíl a uvidíme, co se bude dít dál.“

Jaký je váš ideální scénář?

„Doufám, že na univerzitě odehraju zbytek dobré sezony, ta nám končí v závěru května. Potom snad budu mít víc nabídek z profesionálních týmů. Ať to bude z Itálie, klidně z Ameriky, nebo tady z Asie. Věřím, že v září odehraju dobře domácí mistrovství Evropy a na jaře 2024 už budu začínat sezonu jako profesionální hráč.“

Mistrovství Evropy se bude hrát koncem září v Ostravě a v Brně. Dá vám zkušenost z Japonska větší sebevědomí?

„Jsem si jistý, že sebevědomí bude velké. To, že jsme přijeli sem a hráli soutěžní zápasy proti Japonsku a Koreji, které patří mezi top pět nejlepších týmů ve světě, je pro naše sebevědomí obrovské. V září neuvidíme tak kvalitní týmy. V základní skupině máme Holandsko, které má možnost brát hráče z Karibiku. Záleží, jaký tým sestaví. Ale myslím si, že pořád nebude na úrovni jako Korea a Japonsko, proti kterým jsme hráli tady. Určitě máme šanci je porazit.“