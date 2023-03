Omluva za ránu míčkem: slavný Japonec přinesl tašky plné sladkostí

Bylo krátce před půl devátou ráno a Willie Escala právě vyšel z hotelu New Otani v centru Tokia a namířil si to k českému autobusu, který ho měl odvést na poslední zápas základní skupiny WBC s Austrálií. Vstříc mu šel Roki Sasaki, miláček japonského národa se přišel omluvit za nepříjemný incident v sobotním vzájemném zápase.

„Bylo to fantastické. Nemohl jsem uvěřit, že přišel jenom kvůli tomu, aby se omluvil. Je to součást hry, prostě se to stalo. Bylo to od něj stylové, že se přišel omluvit,“ ocenil Eskala. „Japonci jsou skvělí lidé, je to skvělá kultura. Ukazovali to už tím, jak se k nám chovali během zápasu, stejně jako jejich fanoušci. Co víc k tomu říct…“

Escala si v Japonsku získal velký obdiv za to, že se hned po tvrdé ráně do kolena zvednul, překonal bolest a hrál dál. Sasaki mu už přímo na hřišti věnoval omluvné gesto, když šel kolem něj, uklonil se a smekl svou baseballovou čepici.

Sám Sasaki přitom v sobotu prožíval velké emoce. Bylo to přesně dvanáct let ode dne, kdy při zemětřesení a cunami ve Fukušimě zahynuli jeho otec a prarodiče a jeho rodině živly smetly dům. Pořadatelé připravili Sasakimu po zápase s Čechy přímo na hřišti malý ceremoniál.

Momenty, při nichž dostane pálkař zásah míčkem, k baseballu patří a většinou se z nich nedělá věda.

„Za tohle se normálně člověk vůbec neomlouvá. Nemůže přijít za pálkařem a říct mu: Sorry, já nechtěl. Tím byste ukázal, že jste rozhozený a soupeř by toho využil,“ vysvětlil nadhazovač Marek Minařík.

V neděli pozdě večer však generální sekretářce českého týmu Lucii Zawada volali z MLB.

„Říkali, že by se chtěl Roki stavit a domluvili jsme se na ráno,“ vysvětlila Zawada.

Ráno pak Sasaki skutečně dorazil k českému autobusu, k omluvě přidal Escalovi autogram na baseballový míček a ještě přidal dvě tašky plné dobrot.

„Přinesl nějakou svačinku, sladkosti, čokolády. Rozdělil jsem se s týmem. Kluci říkali: Takže příště se musím asi taky nechat trefit? Bylo to legrační, ale fakt cool,“ pochvaloval si Escala. „Nikdy se mi nestalo, aby za mnou nadhazovač přišel a omluvil se. Někdy, když se to stane na hřišti, tak řekne: Promiň, nechtěl jsem. Bylo moc fajn se s ním takhle potkat. Je to neuvěřitelná osobnost.“

Sasakiho gesto ocenil i reprezentační trenér Pavel Chadim, který přišel na svou závěrečnou tiskovku v Tokio Domu s japonskou čelenkou.

„Ne ty sladkosti, ale to gesto mi připomnělo, že sport není jen byznys, ale je to hra gentlemanů a moc za to gesto Rokymu děkuji. Dvacetiletý kluk přesáhl sport. Už před turnajem to byl můj nejoblíbenější hráč, dneska si mě získal,“ uvedl Chadim.