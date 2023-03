Čeští baseballisté si zajistili účast na dalším WBC. Chtějí medaili z Evropy

Už to nejsou hasiči, učitelé nebo finanční analytici, co hrají baseball. Češi na World Baseball Classic ukázali všem, že jsou to především baseballisté světové úrovně. Do šesté směny svého závěrečného zápasu s Austrálií na World Baseball Classic byli za stavu 1:1 reálně ve hře o postup do čtvrtfinále.

„V ten moment byla atmosféra sebevědomá, že si jdeme pro výhru. Opravdu jsem cítil podobnou energii jako v Regensburgu,“ připomněl kapitán Zýma loňskou kvalifikační jízdu. „Mám ohromnou radost, jsem pyšný na celý tým, že se nám po celý týden povedlo předvést světový baseball. Odvedli jsme tady kus práce. Přistoupili jsme k tomu jako maximální profesionálové a získali jsme respekt celého světa.“

Jeho slova mají obsah. Český tým přijel do Tokia jako s obrovskou reklamou exotických outsiderů, což byla ovšem nálepka, o kterou hráči ani trenéři nestáli. Ohromili baseballový svět úvodním obratem proti Číně. Nechali za sebou stopu soudržného mužstva, které se nikdy nevzdává a pár bonbonků pro fajnšmekry. Jako homeruny Matěje Menšíka a Martina Mužíka proti Číně. Jako Mužíkův příhoz na první metu v letu nebo pálku ranaře Marka Chlupa, která se trefila do 164 kilometrů v hodině rychlého nadhozu Rokiho Sasakiho.

„Přistoupili k tomu jako maximální profesionálové a doufáme, že jsme si získali srdce všech fanoušků,“ řekl Zýma. „Je extrémně příjemné, co fanoušci předvádějí. Co jsem slyšel, tak v Čechách je totální baseballové tornádo.“

Čechy chválil viceprezident MLB

Národní tým splnil všechny tři cíle, které vytýčil kouč Pavel Chadim – zajistil si start na příštím WBC, udělal z baseballu atraktivnější sport pro mládež a podal argumenty, že evropský baseball je důležitou součástí globální hry.

„Jsem strašně hrdý, že česká země dokázala vytvořit takový rozvojový program, aby vychovala hráče a tým na takovou úroveň. Světový baseball potřebuje americký, asijský i evropský baseball. Já věřím, že díky tomu, jak jsme tady hráli, tomu uvěří i ostatní,“ řekl Chadim. „Znám hodně kluků z mládežnických reprezentací a vybral jsem ty charakterově nejlepší. Jsou to makáči. Máme skvělé dva lídry, Zýmu a Červenku. Ukázali jsme cestu nejen evropským týmům.“

Český příběh měl v baseballovém světě velký ohlas. Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, který přijel český tým podpořit, se v Tokiu setkal s prezidentem turnaje Jimem Smallem, viceprezidentem MLB.

„Řekl mi, že příběh českého týmu vnesl do světového baseballu úplně novou vlnu mediálního zájmu. Vnímají to jako velké oživení a vnímají, že je potřeba sport, který má obrovskou popularitu v Americe a Asii, posouvat do Evropy,“ uvedl Šebek.

České mužstvo má teď půl roku, aby se připravilo na druhý vrchol sezony, jímž bude zářijové mistrovství Evropy v Ostravě a Brně.

„Máme ohromnou motivaci získat poprvé na mistrovství Evropy medaili, já jako hráč jsem se o to pokoušel před třiceti lety, další tři generace to zkoušely,“ líčil Chadim.

Zýma věří, že zkušenosti z Tokia na evropském šampionátu mužstvo posunou dál.

„Tím, že jsme tady hráli proti nejlepším týmům světa, dává nám to naprosto geniální zpětnou vazbu. Naším úkolem bude připravit se, abychom podali maximální výkon v září, kde budeme hrát s velkým očekáváním, stejně, jak jsme hráli tady,“ řekl Zýma.

ME v Česku

Basebalový evropský šampionát se letos koná od 24. září do 1. října v pěti českých městech – Ostravě, Brně, Praze, Blansku a Třebíči

840 000

Takový dosah měl přenos ČT sport ze zápasu WBC mezi Českem a Japonskem, jedná se o baseballový český televizní rekord