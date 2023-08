Brno vs. Praha! Začíná Czech Series, Červenka si chce splnit sen

Ještě než se reprezentační opory koncem září sejdou na baseballovém mistrovství Evropy v Česku, postaví se proti sobě ve finále extraligy. Do Czech Series postoupili obhájci titulu a dlouholetí suveréni Draci Brno, utkají se s Tempem Praha, které se do finále dostalo po dlouhých dvaceti letech. První zápas startuje v pátek v 19 hodin na hřišti Draků.

Dostal se blízko startu v Major League Baseball, teď bude chtít Martin Červenka, aby se mu další sen splnil. Po třinácti letech v americkém profesionálním systému se vrátil do Tempa a s tradičním klubem půjde zkusit porazit favorizované brněnské Draky.

„Draci budou určitě favoriti. V základní části se po slabším startu hodně zvedli a dokázali se dostat v základní části na první místo, v nadstavbě ostatní přejeli. Mají výborné cizince na kopci. Ale my budeme bojovat, dáme do toho všechno, budeme hrát svoji hru a nějak to dopadne,“ usmívá se Červenka.

Draci mají na kopci kvalitní zahraniční nadhazovače. Především Venezuelce Jhendersona Hurtada, který v semifinálové sérii proti Eagles Praha v šestnácti odházených směnách povolil jediný stažený doběh. Dalším elitním pitcherem Draků je Dominikánec Juan Jaime, který má za sebou zápasy v MLB za Atlanta Braves a taky v japonské lize NPB. Naopak bude chybět vnější polař Tomáš Chadim, který si poranil ruku při nedávném mistrovství Evropy do 23 let.

„Tempo má každoročně tendence postoupit do finále a nikdy se jim to za poslední dekádu nepodařilo. Tím, že letos získali Barryho – Martina Červenku, ta kvalita obrovsky vzrostla. Jsem za ně rád, za práci, kterou dělají v posledních letech, si to zasloužili,“ hodnotí vnější polař Draků Arnošt Dubový. „Pomohli jim cizinci, kteří jsou na úroveň extraligy kvalitní. Mají dobré nadhazovače i polaře Petita. Víme, že to bude těžká série.“

Oba týmy mají ve svém jádru členy reprezentačního týmu, který zazářil na březnovém World Baseball Classic a chystá se na podzimní mistrovství Evropy v Česku. Draci mají na druhé metě Jakuba Hajtmara, na spojce Milana Prokopa a ve středním poli Dubového.

Tempo má největší hvězdu v Červenkovi, který v play off hrál ve vnitřním poli, ale pro finále se vrátí na pozici catchera. Červenka už s 81 odpaly překonal extraligový rekord. Tempo má i další silové pálkaře Martina Zelenku, Venezuelana Keiberta Petita nebo Marka Minaříka, který je hrozbou i jako nadhazovač. Z reprezentačního kádru má Tempo k dispozici Červenku, Minaříka a vnitřního polaře Filipa Smolu.

První finále série hrané na tři vítězství začíná v pátek v 19 hodin v Brně, druhý zápas se hraje v sobotu od 15 hodin na Tempu, třetí mač je na programu v neděli od 13 hodin v Brně. Zápasy můžete sledovat ZDE>>>