Most se samuraji. Baseballisté se vrátí do Japonska, rýsuje se angažmá

Popularita českého baseballu v Japonsku, kterou podpořil březnový turnaj World Baseball Classic, přinese sportu v zemi významné benefity. Tříčlenná mise pod vedením reprezentačního kouče Pavla Chadima se vrátila po týdenní návštěvě Čiby s několika přísliby. Hideki Kurijama, trenér japonského národního týmu, slovutných Samurajů, přijede v září do Prahy a může se stát ambasadorem českého týmu. Rýsuje se angažmá českého hráče v japonském profesionálním systému. A do Japonska se vrátí i česká reprezentace.

Sundal čepici a pozdravil víc než 23 000 diváků na stadionu Čiba Lotte Mariners. Reprezentační trenér Pavel Chadim pak hodil slavnostní nadhoz, ke kterému z amplionů hrála Smetanova Vltava.

„Říkali, že když to bude na Spotify, pustí cokoli. Já jsem žádnou skladbu nepreferoval. Mám oblíbené Kabáty, ale měl jsem pocit, že to by nesedělo. Zeptal jsem se jich: Co máte spojené s Čechy? A oni mě šokli, že vybrali tohle,“ usmíval se Chadim. „Japonci jsou nejen milovníci sportu, ale i milovníci kultury. Všichni Japonci říkali, že Vltavu znají.“

Malá ceremonie byla jednou z historek, kterou v Japonsku minulý týden zažil Chadim spolu s asociačním manažerem komunikace Lukášem Ercolim a prvním metařem českého týmu Martinem Mužíkem. Všichni přijeli do Čiby na týdenní misi, při níž se snažili přiložit pod kotel rostoucího česko-japonského partnerství.

Japonští fanoušci si český tým oblíbili už během čekání na březnový World Baseball Classic. Češi se chystali na zápasy základní skupiny v Tokio Domu a baseballem poblázněné Japonsko fascinoval příběh hráčů, kteří se dostali na nejkvalitnější profesionální turnaj, ačkoli sami se hře věnují až po svých zaměstnáních.

Obdiv si pak vysloužili přímo na místě. Ať už vítězstvím nad Čínou, kterým si zajistili postup na příští World Baseball Classic v roce 2026, nebo gentlemanským vystupováním. V zápase se Samuraji si získal úctu Willie Escala, když pokračoval po tvrdé ráně do kolene od hvězdného nadhazovače Rokiho Sasakiho, Marek Chlup předvedl parádní odpal a Martin Mužík akrobatický příhoz na první metu. Na závěr zápasu pak Češi soupeře i fanoušky pozdravili.

„Odehráli krásné zápasy plné sportovního ducha. Viděli jsme jejich vášeň pro hru. Přitom si jí nevydělávají, ale hrají právě pro tu vášeň. Ale taky jsme viděli jejich baseballové schopnosti. Jako tu fantastickou Mužíkovu akci,“ vysvětlil japonský velvyslanec Hideo Suzuki, sám velký baseballový nadšenec.

V návaznosti na úspěch na World Baseball Classic obdržela baseballová asociace pozvání do Čiby, kde hraje Roki Sasaki. Japonci měli zájem o účast Willieho Eskaly, ten však v současnosti hraje v Americe, a tak fanoušky pozdravil aspoň zdravicí na velkoplošné obrazovce.

Kouč Chadim se potkal s manažerem japonské reprezentace Hideki Kurijamou, který v březnu dovedl japonské Samuraje k vítězství na WBC.

„Chtěl jsem panu Kuriyamovi osobně pogratulovat k vítězství a vyjádřit mu obdiv za jeho přístup a způsob, jakým tým vede. Nabídl jsem mu roli ambasadora česko-japonské spolupráce,“ řekl Chadim. „Slíbil mi, že odpověď dostanu během jeho zářijové návštěvy Česka, kdy by chtěl poděkovat českému národnímu týmu, který na něj udělal obrovský dojem.“

Kurijama má dorazit do Česka týden před startem evropského šampionátu, který se na přelomu září a října koná v Ostravě, Brně, Praze, Blansku a Třebíči, a kde chce Chadimův tým útočit na historickou medaili.

Česká trojice byla středem velkého zájmu místních médií i fanoušků. Na tiskovou konferenci dorazilo přes 40 novinářů, setkání reprezentačních manažerů natáčel štáb Asahi TV, jedné z největších japonských televizí.

„Něco takové jsem ještě nezažil. Šel jsem před stadionem v českém dresu a udělal se kolem mě obrovský hlouček lidí. Hodinu a půl jsem se fotil a věnoval se fanouškům. Moc si vážíme jejich obrovského zájmu o český baseball,“ řekl Mužík.

Český baseball má zájem o hlubší spolupráci i v dalších letech. V příštím roce by měl na tradičním Pražském baseballovém týdnu hrát japonský univerzitní tým. A na podzim 2024 se česká reprezentace vrátí do Japonska. Připravuje se také vzájemná výměna trenérů. Jeden z českých koučů by se měl do Japonska vydat příští rok na jaře.

„Chceme se učit od té nejlepší baseballové země světa a díky tomu posunout baseball v Česku“, vysvětlil Ercoli.

Vzájemná spolupráce by mohla vyústit i v angažmá jednoho z českých hráčů v japonském profesionálním systému. Ten by mohl navázat na Jakuba Sládka, který v roce 2012 působil v klubu Išikawa Million Stars.

„Jeden český hráč dostal konkrétní nabídku hrát v nezávislé japonské lize. Na každém zápase tam jsou skauti z NPB a říká se, že hvězdy si do půl roku vyberou nahoru,“ řekl Chadim.