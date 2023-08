Zápas, co trval dva dny, mezitím do práce: Tempo je po 20 letech ve finále

Dva dny trvalo, než se rozhodlo o druhém finalistovi baseballové extraligy. Zápas se rozehrál ve čtvrtek na stadionu Hrochů, byl ale přerušen za stavu 3:3 po první nastavované směně kvůli tmě.

„Za mě trošku smůla, škoda. Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli, ale sérii trošku poskvrnilo to, že se musel zápas přesouvat,“ řekl catcher Tempa Martin Červenka.

Případný pátý zápas byl naplánovaný už na páteční odpoledne, čtvrté utkání se tak v rozhodující fázi přesunulo do Prahy, kde startovalo v pátek v půl třetí. Hráči ale většinou neměli moc příležitostí o vývoji přemýšlet.

„Já musel ráno do práce. Člověk nemusí tolik přemýšlet o baseballe, trochu si vyčistí hlavu,“ vysvětlil Červenka, který pracuje ve firmě na výrobu plastových granulí.

„Já měl toho v práci tolik, že jsem se soustředil na ni a o baseballe jsem nepřemýšlel. Volal mi Luboš (kouč Lubomír Čuhel) ohledně toho, jak to postavit. Mluvili jsme spolu asi patnáct minut. Jak jsem v práci, je práce. Jakmile přijdu na hřiště, začnu se připravovat, jak potřebuju,“ řekl Červenka.

Už ve čtvrtek v první části zápasu se Červenka blýskl dvěma homeruny. Poté, co se zápas znovu rozehrál, pomohl svému týmu dvoumetrovým odpalem, při němž zároveň stáhl dva body. Během dvoudenního mače stály jeho odpaly za pěti body Tempa. Od začátku sezony už nasbíral 81 odpalů, čímž překonal extraligový rekord Matěje Hejmy z roku 2019.

„Já se snažím pomoct týmu. Já chci jenom vyhrát zápasy. Jestli se daří mě, nebo někomu jinému, to je mi úplně ukradené. Důležitý je výsledek na konci,“ řekl Červenka.

Pražský tým v jedenácté směně proti nadhazovači Mattu Gilbertsonovi získal pět bodů a zvýšil skóre na 8:3.

V dohrávce směny měl problémy i nadhazovač Tempa Jhonny Duran a Hroši snížili na 5:8. Nakonec ale Tempo náskok udrželo. Klub, který získal v letech 1979 a 1980 tituly ještě v československé lize, je po rozdělení federace ve finále potřetí, poprvé od roku 2003.

„Je to pěkný. Jsme rádi, že jsme se do finále dostali. Nebyla to vůbec jednouchá série. Klobouk dolů před Hrochy, ten jejich tým je neuvěřitelný. Každý zápas mohl dopadnout úplně jinak,“ hodnotil Červenka. „Všichni kluci z Tempa podali výborný výkon, bojovali jsme do konce a jsem za to rád. Jdeme na Draky, dáme do toho nejvíc, co můžeme a uvidíme, jak to dopadne. Draci budou určitě favoriti. Mají výborné cizince na kopci. Ale my budeme bojovat, dáme do toho všechno, budeme hrát svoji hru a nějak to dopadne.“

Finále kvůli evropskému šampionátu do 23 let odstartuje za dva týdny. První zápas se hraje na hřišti Draků.