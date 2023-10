Světová série MLB startuje v Texasu. Nastane další kubánský ohňostroj?

Pokud byste si před sezonou MLB vsadili na složení World Series v podobě Arizony a Texasu, byli byste v pořádném balíku – kurz byl totiž stanoven na astronomických 1750:1.

Důvod je zřejmý, Diamondbacks zatím získali trofej jedinkrát před 22 lety, kdy utnuli šňůru New York Yankees. A Rangers na první triumf stále čekají. To se ale může změnit, do finále totiž vstoupí na domácí půdě a z pozice favoritů.

Je to zásluhou také kubánského pravého polaře Adolise Garcíi. Ten týmu výrazně pomohl ve finále Americké ligy proti Houstonu. Stal se nejužitečnějším hráčem a jeho homeruny zvedaly diváky ze sedadel.

Texas zvládl sérii v sedmi zápasech, když na závěr triumfoval na hřišti loňských šampionů vysoko 11:4. Příběh třicetiletého Garcíi, který do roku 2016, působil doma na Kubě, udivuje. „Srdce, svaly a duše Rangers. To je dominantní Adolis García,“ rozplývají se novinové titulky texaských The Dallas Morning News.

Před sedmi lety se García rozhodl prchnout z rodného ostrva a díky štaci v Japonsku zamířil přes Dominikánskou republiku do nejslavnější soutěže světa. Nejdřív působil v St. Louis a od roku 2020 je hráčem Rangers.

„Moje baseballová cesta? Byl to boj, kterým jsem si prošel, když jsem se snažil odejít ven a hrát baseball. Proto jsem tolik vděčný za co, kam jsem se dostal,“ prohlásil skromně García. Zda se jeho sláva bude dál zvyšovat, rozhodnou následující dny.

Program Světové série 2023

Zápas 1: sobota 28. října (02:03, O2 TV Sport)

sobota 28. října (02:03, O2 TV Sport) Zápas 2: neděle 29. října (02:03, O2 TV Sport)

neděle 29. října (02:03, O2 TV Sport) Zápas 3: úterý 31. října (01:03, O2 TV Sport)

úterý 31. října (01:03, O2 TV Sport) Zápas 4: středa 1. listopadu (01:03, O2 TV Sport)

Případně: