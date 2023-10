Baseball propíchl bublinu, víc lidí než na fotbale: Snažíme si to nepokazit

Z baseballu ještě není biatlon, je tu ale další příběh takzvaného malého sportu, kterému narostla ramena tak, že se pářou šaty. Show na World Baseball Classic v Tokiu, postup na další turnaj v roce 2026, organizačně vydařené mistrovství Evropy, po němž je šance dostat se na elitní turnaj Premier 12. To všechno českému baseballu pomohlo splnit ultimátní cíl, jenž spočívá v propíchnutí uzavřené bubliny a představení svého sportu širší veřejnosti.

„Podařilo se to na sto procent,“ tvrdí reprezentační trenér Pavel Chadim.

Ve srovnání s posledním evropským šampionátem v Česku, který proběhnul v roce 2014, se návštěvnost na české zápasy zvýšila víc než čtyřnásobně. Zrekonstruované areály v Ostravě a v Brně byly naplněny fanoušky.

Na klíčové čtvrtfinále proti Velké Británii přišlo na baseball v zemi rekordních 2 365 diváků, víc než na dva zápasy víkendového programu fotbalové ligy. Návštěva 195 lidí na český zápas s Chorvatskem na ME 2014 je už z jiné reality.

„Všichni se snažíme si to nepokazit. Zatím si to všichni užívají. Nikdy jsme na vlně mediálního a fanouškovského zájmu nebyli,“ říká Chadim. „Věřím, že nám to zůstane co nejdéle a budeme si toho dlouho vážit. Nic nepadá z nebe. Jak organizace připravila stadiony, jak atraktivní byly průběhy zápasů, kolik lidí se snažilo, to je velká součást toho, proč fanoušci přišli.“

Pořadatelé si dávali před ME za cíl symbolické tři zlaté medaile – organizátorskou, diváckou a sportovní.

„Ty dvě zlaté určitě mají. Ke sportovnímu výsledku bych řekl, že pro nás by byla zlatá jakákoli medaile. Při úrovni tohohle mistrovství Evropy bych nám symbolickou bronzovou dal,“ usmívá se Chadim.

Český tým vyhrál na ME čtyři zápasy ze šesti a dvakrát prohrál jen s pozdějšími finalisty – Španělskem, posíleném řadou kubánských rodáků, a Velkou Británií s podobnou infuzí rodilých Američanů, včetně hvězdných pálkařů Harry Fordem a Nickem Wardem.

Na evropském šampionátu skončili Češi počtvrté za sebou pátí poté, co v sobotu v zápase o umístění porazili 5:1 Izrael, další tým nabitý naturalizovanými Američany. Dařilo se Eriku Sogardovi, který třikrát odpálil, nadhazovač Tomáš Ondra vydržel necelých šest směn a zápas doházel Jan Tomek.

Emotivním vrcholem zápasu bylo střídání v šesté směně, při němž ze své druhé mety za potlesku tribun odešel Jakub Hajtmar, který tak po devatenácti letech zakončil svou kariéru v národním týmu. Unikátně v něm odehrál tři domácí evropské šampionáty, první už v roce 2005.

„Náš cíl byl samozřejmě rozloučit se medailí, to bohužel nedopadlo, i když jsme na to tým měli. Věřím, že tahle grupa hráčů v budoucnosti medaili donese. A já jsem jenom strašně rád, že jsem toho mohl být součástí,“ uvedl Hajtmar.

Jeho nástupci mají před sebou vyhlídku startu na World Baseball Classic, pořádaném MLB, v roce 2026. Ve hře je ale i účast na dalším elitním turnaji Premier 12, který organizuje mezinárodní federace WBSC.

Body za páté místo z mistrovství Evropy v kombinaci s neúspěchem Itálie by ve světovém žebříčku mohly stačit na postup na turnaj, který se bude hrát v listopadu 2024 na Tchaj-wanu.

„Pokud se budou počítat výsledky posledních čtyř let, tak jsme tam. Ale mám indicie, že může být bráno v potaz covidové období, pak budeme třináctí nebo čtrnáctí. Ale už být v tom souboji je pro nás velká čest,“ uvedl Chadim.