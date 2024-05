Ztracená Rulíkova listina? Nálezce staví tým proti japonským Samurajům

Kouči baseballové reprezentace Pavlu Chadimovi zůstal ten dokument v ruce náhodou. Na loňském vyhlášení Trenéra roku si domů omylem odnesl pamětní list pro Radima Rulíka. A ten má najednou sběratelskou cenu.

„Celou dobu jsem mu ho chtěl vrátit. Ale doma říkali, že kdyby na tom netrval, ať si ho nechám podepsat,“ usmívá se Chadim.

Takový talisman pro štěstí by se baseballistům hodil, protože je letos čekají přelomové zkoušky proti reprezentaci Japonska. Začátkem prázdnin se na Pražském baseballovém týdnu střetnou kromě Německa a Tchaj-wanu taky s Japonskem, jež bude reprezentovat tým budoucích hvězd z univerzit.

Trenér českých baseballistů Pavel Chadim s pamětním listem kouče Rulíka • Foto Martin Hašek

„Dostat dres se jménem Japonsko není jednoduché. Je to stejné jako v hokeji a reprezentací Kanady. Přijedou nejlepší hráči z univerzit, někteří hráči jsou už na profesionální úrovni. Jsou to budoucí hvězdy,“ vysvětluje Chadim.

„Rozhodli jsme se dát šanci co největšímu počtu mladých hráčů. Výsledek není jediným cílem. Nikdo nechce prohrávat. Ale když to srovnám s hokejem, je to něco jako Hockey Games v Brně,“ dodal Chadim s přirovnáním k výsledkově nevydařenému turnaji Rulíkova výběru, který však jeho mužstvo zocelil před startem mistrovství světa.

Vrchol celého roku čeká baseballovou reprezentaci v listopadu v Nagoji, kde se v exhibičních duelech dvakrát střetnou rovnou se Samuraji, za které nastoupí hvězdy japonské profesionální ligy NBP.

Bude to historická událost, protože Samurajové se v přátelském utkání vůbec poprvé postaví zemi mimo pořadí nejlepších dvanácti reprezentací světového žebříčku. Ty v listopadu odehrají prestižní turnaj Premier 12 pod patronací mezinárodní konfederace WBSC. A Češi poslouží Samurajům jako sparingpartner ve dvou generálkách.

Dohoda se upekla už vloni, definitivně se podepsala letos v březnu, kdy Chadim pobýval v Japonsku jako kouč týmu Evropy. Japonci čekali jen na potvrzení, že Česko nebude figurovat v sestavě týmů pro Premier 12, k čemuž nebylo daleko. Do té doby byla smlouva tajná.

„Já jsem to nesměl říct. Už loni v srpnu jsem si podal ruku s šéfem japonské ligy NPB. Říkali, že když se nedostaneme na Premier 12, rádi s námi budou hrát, protože na jiný tým by 25 000 lístků neprodali,“ usmívá se Chadim.

Češi udělali v Japonsku velký dojem před rokem na profesionálním mistrovství světa World Baseball Classic. V létě přijeli zástupci NPB na Pražský baseballový týden.

„Tehdy jsem cítil, že máme velkou šanci. Říkali, že úroveň i zájem o baseball je větší, než si mysleli,“ řekl Chadim.

Reprezentanty tak během roku čeká parádní program. Červencový Pražský baseballový týden bude příležitostí především pro mladé hráče typu vnitřního polaře Šimona Blažka.

„Už jenom šance být s týmem na Pražském baseballovém týdnu byla pro mě obrovským zadostiučiněním. Vždycky to byl můj sen. Doufám, že ukážeme, že přichází nová generace baseballistů, kteří dokáží to samé, ne-li lepší věci,“ řekl Blažek.

Catcher Martin Červenka, jeden ze zkušených lídrů národního týmu, se do Japonska podívá už potřetí v krátké době. S českým týmem hrál vloni na World Baseball Classic v Tokiu, na jaře si proti Samurajům zahrál za tým Evropy v Ósace.

„Těším se moc, na Japonsko a fanoušky, u kterých máme velké jméno. Věřím, že ho budeme budovat dál,“ řekl Červenka. „Těším se na partu kluků, na těžké zápasy proti hodně kvalitním soupeřům, kteří potrápili tým Evropy. Bude to hodně velký oříšek, ale věřím, že budeme jako na Classicu schopní bojovat. Necháme tam všechno.“

BASEBALLOVÉ VRCHOLY

PRAŽSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN

(Eagles Park, Praha – Krč)

6. července ČESKO-Tchaj-wan

7. července ČESKO-Německo

8. července ČESKO-Japonsko

9. července zápas o umístění

ZÁPASY PROTI SAMURAJŮM

(Vantelin Dome, Nagoja)

9. a 10. listopadu