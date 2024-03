Češi opět proti Japonsku. Hasič trápil favorita: dominance, pak zranění

Znovu si odskočil z olomoucké hasičárny, aby se postavil světové špičce. A nadhazovač Martin Schneider si esa japonských Samurajů v prvním mači exhibiční série držel na distanc. Hvězdného pálkaře Kensuke Kondoha, který ve Fukuoce bere v přepočtu 760 milionů korun za pět let, trápil svými loudavými change upy. Uspal ho dvěma striky v řadě, jenže pak ucítil ostrou bolest v pravém rameni.

Schneider měl v tu chvíli za sebou necelé dvě směny, v nichž Japoncům nedovolil jediný odpal, nedal jim jedinou metu. A to vše s pouhými 23 nadhozy. Jenže teď se svalil na nadhazovací kopec a po chvíli odešel na střídačku.

„Tím posledním hodem mi vypadlo rameno z jamky, z místa, kde má být, takže jsem nebyl schopen pokračovat dál,“ procedil Schneider. „Pocit z toho mám takový, jak to skončilo. Ale do té doby, než se to stalo, jsem se svým výkonem celkem spokojený. Před třiceti tisíci diváky mi to nedělá problém, já hážu pokaždé stejně. Takže mě to nějakým způsobem neovlivňovalo, spíš jsem si to užil.“

Schneider na stadionu Kyocera Dome proti Samurajům zářil podobně jako před rokem Ondřej Satoria při svém legendárním výkonu během World Baseball Classic. Tři pálkaře vyoutoval s pomocí obrany a Yasutakeho Shiomiho vyřídil strikoutem. Svou první směnu vyčistil na pouhých šestnáct nadhozů.

„Z Martina je mi upřímně smutno. Bohužel přišlo zranění, nemělo by to být vážné, podle toho, co jsem s ním mluvil,“ líčil vnější polař Marek Chlup. „Byl na kopci dominantní, za mě super výkon. Zbytek Čechů taky, myslím, že jsme bojovali a ukázali jsme, že do toho týmu patříme.“

V prvním zápase exhibiční série, v níž tým Evropy hraje proti Japonsku v jeho domácím prostředí, si zahráli všichni čtyři nominovaní Češi. A každý z nich něco ukázal.

Chlup se dostal na pálku hned čtyřikrát, v první směně ustál souboj s nadhazovačem Hiroyou Miyagim a dostal metu zdarma. V šesté směně se krásně položil do nadhozu Shunpeita Yamashita, jednadvacetileté budoucnosti japonského baseballu. Jeho ránu až těsně před bariérou zachytil střední vnější polař Misho Nishikawa.

Catcher Martin Červenka celý zápas řídil obranu Evropy. A kromě toho se mu v deváté směně povedl odpal do levého pole, po němž získal první metu, kde si popovídal s reprezentačním koučem Pavlem Chadimem. Martin Mužík se dostal do hry až od sedmé směny, ve spolupráci s dalšími vnitřními polaři ale několik japonských pálkařů vyoutoval. A po Červenkově odpalu potrápil nadhazovače Rjoju Kuribajašiho. Třikrát kontaktoval balon, dovedl souboj do plného stavu a dostal metu zdarma. Češi v tu chvíli stáli na první i druhé metě, pro tým Evropy to byla nejnadějnější situace celého zápasu. Kuribajaši ale pak vše vyřídil rychlými dvěma outy.

„Hodnotil bych ten zápas pozitivně, bojovali jsme do konce. Byl to těsný zápas, i když jsme se moc neprosadili na pálce. Ale, přece jenom, je to papírově nejsilnější tým na světě, takže nadhazovače měli velmi kvalitní,“ řekl Chlup. „Pro většinu z nás jsou to první zápasy sezony, takže je těžké na pálce bojovat. Ale myslím si, že obecně to bylo hodně pozitivní. Zahráli jsme si všichni Češi, bojovali jsme, bohužel to nevyšlo.“

Druhou šanci má tým Evropy ve čtvrtek, zápas začíná v 11 hodin v přímém přenosu ČT sport.

JAPONSKO – TÝM EVROPY 5:0

Odpaly: 11:6

Chyby obrany: 0:0