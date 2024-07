Baseballová kovbojka o bronz pro Česko: Hvězda dorazila pozdě z práce

Český tým slaví třetí místo na Pražském baseballovém týdnu, ale nebylo to bez nervů. S Německem mužstvo málem přišlo o sedmibodové vedení a vyhrálo po dramatickém závěru 7:6. Hvězdný Martin Červenka se zdržel v práci a nastoupil až v šesté směně. „Mohl bych říct, že jsme to v tomhle vedru udělali pro diváky, ale nebylo to tak,“ usmíval se po vítězné kovbojce trenér Pavel Chadim.