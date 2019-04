Tiger Woods: Svět se mu klaní! Shodli se Trump a Obama, Serena plakala | iSport.cz

Tenistka Serena Williamsová ví, jaké to je drát se zpátky, sama po porodu své dcerky málem zahynula kvůli embolii. I proto oceňuje Woodsův návrat poté, co před dvěma lety nemohl pořádně vstát z postele.

„Když se dívám na Tigera Woodse, mám doslova slzy v očích,“ napsala Williamsová. „Když vím, čím vším sis fyzicky prošel, aby ses vrátil a předvedl to, co dnes? Posílám milion gratulací. Inspiruješ mě!“

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy. — Serena Williams (@serenawilliams) April 14, 2019

Podobně to vnímá i další tenisová legenda Chris Evertová: „Tiger nám všem ukázal, že se vždycky můžete vrátit, ve sportu, i v životě, pokud na tom tvrdě pracujete.“

Legendární basketbalista Magic Johnson poznamenal, že „řev Tigera je zpět“.

Slavný quarterback Tom Brady tweetnul gif s obrázkem chlapíka, před nímž se míhají matematické vzorce.

„Počítám, jak dlouho mi bude trvat, než se dostanu k číslo 15,“ napsal Brady, jenž letos v únoru dosáhl na rekordní šestý Super Bowl.

Running the numbers on how long it’ll take me to get to 15... pic.twitter.com/PcNSF2oCzB — Tom Brady (@TomBrady) April 14, 2019

Woodsovi blahopřál i velšský fotbalista Realu Madrid Gareth Bale, který tweetnul: „Neuvěřitelné. Ten nejlepší!“

Pátý Woodsův triumf na Masters neuniknul ani dvěma posledním americkým prezidentům.

„Vrátit se a vyhrát Masters po všech těch výšinách a hlubinách je důkazem výjimečnosti, elánu a odhodlání,“ napsal bývalý americký prezident Barrack Obama.

Současný vládce Bílého domu Donald Trump se vyznal k lásce k lidem „kteří jsou skvělí pod tlakem. Jaký to fanastický životní comeback tohoto skvělého kluka!“

Woodsovi blahopřál i bývalý anglický fotbalista Gary Lineker, jenž jeho triumf označil za „druhý nejvíc vzrušujícící sportovní výkon, který kdy viděl“.

Jaký byl ten první? Přece vítězství outsiderů z Leicester City v Premier League před třemi lety.

Second most thrilling sporting achievement I’ve seen. The best: Leicester winning the league. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 14, 2019

Osobní gratulace posílaly také golfové legendy

„Jeho neuvěřitelný výkon na mě udělal velký dojem a jsem moc šťastný, že získal další zelené sako. Je to opravdu zvláštní den, který vstoupí do historie,“ uvedl Phil Mickelson.

Jack Nicklaus, vítěz rekordních osmnácti majorů, napsal: „Jsem šťastný kvůli němu i kvůli golfu. Je to prostě fantastické.

A big “well done” from me to @TigerWoods! I am so happy for him and for the game of golf. This is just fantastic!!! 👏🏼@TheMasters — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) April 14, 2019

Bubba Watson už ale před Woodse postavil další cíl. „Jsem vděčný, že jsem to viděl osobně,“ napsal Watson a přidal hashtag #Chce to ještě 4 majory.

Pokud by to Woods dokázal, stal se by se hráčem s nejvíc triumfy na turnajích kategorie major v historii.