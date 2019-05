Koepka drží náskok a tvoří rekordy: Na majorech se soustředím desetkrát víc | iSport.cz

Nejlepší golf hraje Koepka na majorech. Jestliže na řadových turnajích PGA Tour získal dosud dva tituly, na grandslamových podnicích triumfoval již třikrát a dnes se požene za čtvrtým vítězstvím. Když se k jeho schopnostem přidá obtížně nastavený kurs hřiště, je prakticky neporazitelný.

„Jsem mnohem lepší, když se hraje v těžkých podmínkách, užívám si to. Vezměte si minulý týden – v birdie festivalu nejsem nejlepší,“ zavzpomínal na turnaj AT&T Byron Nelson, kde se vítězné skóre stlačilo hluboko pod minus dvacet ran.

V čem je Koepkovo kouzlo na majorech?

V soustředění. Nic ho nevyvede z míry. Skvělé údery, špatné rány, na tváři má víceméně stále stejný výraz. Kde jiní kolabují, on získává.

„Myslím, že jsem soustředěnější víc než kdokoliv jiný. Moje soustředěnost je desetkrát vyšší než na řadových turnajích, což asi není dobré. Dobré je, že na majorech se mi to daří vystupňovat, ale potřebuji to samé předvádět i na ostatních turnajích PGA Tour,“ říká Koepka, který před šesti lety vytvořil dosud platný rekord českého hřiště u Kunětické hory, když v rámci Challenge Tour zahrál deset ran pod par (62 ran). „Kluci dělají na majorech chyby, protože se snaží zjistit, co je tu jiné. Není tu nic jiné, je to jen o soustředění a o boji,“ dodává.

Na PGA Championship vytvořil další nový rekord. S náskokem sedmi ran do finálového kola ještě nikdo v 101leté historii turnaje nestartoval. V minulých dnech si díky fantastické hře uzmul i další historické zápisy. Tak třeba, že po dvou prvních dnech zahrál nejnižší skóre (-12) v historii všech čtyř major turnajů a náskok sedmi ran měl po dvou dnech turnaje od roku 1900 pouze jediný hráč.

Neskutečné!

Ostatně před devětadvacetiletým Koepkou smekají i soupeři. „Je na míle daleko,“ přiznal Australan Adam Scott, vítěz Masters. „Pokud nic extra nepokazí a někdo z nás nezahraje luxusní kolo, není o vítězi pochyb.“

Finálovou rundu PGA Championship vysílá od 20.00 přímým přenosem stanice Golf Channel.

Po dvou kolech PGA Championship v Bethpage State Parku je na skóre -12! Tak nízké skóre po dvou rundách major nepamatuje. A úchvatný je také náskok, který si ponese do víkendových kol. Polštář sedmi ran v polovině turnaje měl od roku 1900 jediný hráč, tím druhým se v pátek stal Brooks Koepka.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Bethpage (par 70, dotace 11 milionů dolarů) - po 3. kole: 1. Koepka 198 (63+65+70), 2. D. Johnson 205 (69+67+69), Varner 205 (71+67+67), List (všichni USA) 205 (68+68+69) a Džanevattananond (Thaj.) 205 (70+68+70), 6. Macujama (Jap.) 206 (70+68+68) a Wallace (Angl.) 206 (69+67+70).