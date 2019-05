Zásek v „bogey vlaku“, přesto Koepka vyhrál další major | iSport.cz

Díky úspěšné obhajobě vystřídal Koepka, rovněž dvojnásobný vítěz US Open z let 2017 a 2018, Johnsona na prvním místě světového žebříčku. „Bylo to stresující kolo, nejemotivnější v mém životě a je to nejcennější výhra na majoru,“ vydechl s náručí s Wanamakerovou trofejí. „Už jsem cítil DJe (Johnsona) v zádech, ale ustál jsem to. Je to neuvěřitelné.“

Do finále Koepka vstupoval s rekordním náskokem na majoru sedmi ran. Skoro o něj přišel poté, co od jedenácté jamky udělal čtyři bogey. „To bylo zajímavé, zasekl jsem se v bogey vlaku. Dělal jsem chyby ve špatný čas,“ řekl Koepka.

Johnson se v tu chvíli přiblížil na jednu ránu, ale i on v závěru chyboval. Koepku navíc „povzbudili“ fanoušci, kteří mu do očí skandovali jméno jeho protivníka Johnsona. „Byl jsem šokován, co se děje,“ přiznal Koepka a doplnil: „Byla to ale ta nejlepší věc, která se mohla stát. Znovu jsem se začal soustředit.“

Sice ještě na posledních čtyřech jamkách udělal jedno bogey, ale v součtu s osmi ranami pod par vyhrál před Johnsonem o dvě rány. „V tom větru bylo obtížné drivovat. Chtěl bych vidět, kam by to většina lidí hrála,“ řekl Koepka.

V neděli se stal druhým hráčem, který od roku 1958, odkdy se turnaj hraje na rány, obhájil titul. Woods to dokázal hned dvakrát - v letech 1999-2000 a 2006-2007. Jen šestice hráčů se nakonec dostala v součtu čtyř kol pod par a Koepka s Jonsonem všem odskočili. Trojice na třetí místě Američané Jordan Spieth a Patrick Cantlay a Angličan Matt Wallace už ztratila na vítěze čtyři rány.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Bethpage (par 70, dotace 11 milionů dolarů):

1. Koepka 272 (63+65+70+74), 2. D. Johnson 274 (69+67+69+69), 3. Spieth 278 (69+66+72+71), Cantlay (všichni USA) 278 (69+70+68+71) a Wallace (Angl.) 278 (69+67+70+72), 6. List (USA) 279 (68+68+69+74).