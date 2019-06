Golfistky si zahrají na Karlštejně o necelý milion, Spilková hrát nebude | iSport.cz

V novém srpnovém termínu se uskuteční třetí ročník golfového turnaje žen Czech Ladies Challenge. Akci druhé nejvyšší evropské série okruhu LET Access přivítá znovu Konopiště, a to od 1. do 3. srpna. Promotérem Amundi Czech Ladies Challenge 2019 s dotací 35 tisíc eur (895 tisíc korun) jsou Česká golfová federace (ČGF) a agentura GM Pro. „Doufám, že i letos naše mladé dámy potvrdí, že mají na to, aby se v téhle konkurenci prosadily,“ řekl prezident ČGF Zdeněk Kodejš a poukázal na loňské druhé místo amatérky Terezy Malecké.