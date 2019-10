Woods zase psal dějiny! Udělí si divokou kartu na Presidents Cup? | iSport.cz

Před několika lety, v době velkých osobních a zdravotních problémů, už tomu nikdo nevěřil. Tiger Woods však zase přesvědčil o své výjimečnosti. V Japonsku vyhrál ZOZO Championship. Akci PGA Tour opanoval po dvaaosmdesáté, čímž vyrovnal historický rekord Sama Sneada! „No, je to velké číslo. Všechno je to o vyrovnanosti a dlouhodobém úsilí. Měl jsem velké štěstí, že jsem měl až do teď takovou kariéru,“ prohlásil Woods, který po čtvrté operaci zad zvítězil na třetím turnaji. Loni v srpnu vyhrál Tour Championship, v dubnu Masters a nyní i podnik v Asii.