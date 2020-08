Překvapení na PGA Championship. Vládl mladík Morikawa, Koepka hattrick nedotáhl | iSport.cz

Třiadvacetiletý Morikawa zvítězil s 13 ranami pod par o dvě rány, k čemuž si pomohl eaglem na šestnácté jamce závěrečného kola. Na děleném druhém místě skončili Dustin Johnson z USA a Angličan Paul Casey.

Američan Brooks Koepka útok na hattrick na PGA Championship k úspěšnému konci nedotáhl. V neděli chyboval a obsadil dělené 29. místo.

Morikawa vstupoval do finále dvě rány za vedoucím Johnsonem a odehrál parádní osmnáctku. Nechyboval, do čela se dostal po birdie na čtrnáctce a na krátké, 268 metrů dlouhé čtyřparové šestnáctce hřiště Harding Park trefil životní drive. Míč se zastavil jen dva metry od jamky, pat na eagle proměnil a soupeřům odskočil.

„Jsem v sedmém nebi,“ zářil Morikawa, kterého triumf posunul z dvanáctého na páté místo světového žebříčku. „Je těžké si představit, co to pro mě znamená. Vždyť je to major, který každý chce, a já jsem teprve na začátku kariéry.“

Morikawa získal třetí titul na PGA a druhý po koronavirové pauze. Poprvé uspěl v červenci v Dublinu v Ohiu, kde v rozstřelu porazil Justina Thomase.

Johnson skončil na PGA Championship stejně jako loni druhý a napodobil Jacka Nicklause (1964, 1965). Počtvrté v kariéře Johnson, vítěz US Open 2016, po třech kolech na majoru vedl, ale ani jednou první pozici nedotáhl k zisku titulu.

Zkušený Casey měl šanci na premiérový major titul, o který ho ale Morikawa připravil zmíněným eaglem. „Hrál jsem fenomenální golf a nic bych neměnil,“ řekl třiačtyřicetiletý Casey po svém nejlepším výsledku na majoru.

Patnáctinásobný vítěz majorů Tigr Woods zahrál ve finále své nejlepší kolo za -3. Zlepšil se díky tomu na ránu pod par, ale stačilo mu to jen na dělené 37. místo.

Další major US Open, který měl být původně v červnu, se uskuteční 17. až 20. září. Masters bude v listopadu a British Open bylo pro letošek zrušeno.