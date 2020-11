Nejšílenější rána golfu?! Míček skákal přes vodu, pak se stočil do jamky

Španělský golfista Jon Ram se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Ram se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Ram se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Ram se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Jon Ram trefil na 16. jamce v Augustě neuvěřitelnou hole in one s odrazy přes vodu • Profimedia.cz, koláž iSport.cz

Cože? To musí být nějaká nahraná šaráda… napadne člověka nejspíš jako první, když vidí video, jak golfista Jon Rahm v tréninkovém kole slavného Masters posílá míček pomocí odrazů přes vodu jediným úderem přímo do jamky. Ale není to „fake“. Španěl, kterému se přezdívá Rahmbo, vážně na 16. jamce trefil hole in one tímhle neuvěřitelným způsobem.