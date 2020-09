Golfový Hulk boří předsudky: nabral 20 kilo svalů, jede obří bomby i vědu

„Myslím, že definitivně měním pohled lidí na golf,“ prohlásil sedmadvacetiletý DeChambeau se stříbrnou trofejí za úctyhodný triumf na náročném hřišti Winged Foot severně od Manhattanu, na kterém se jako jediný dostal pod par.

A dokázal to vskutku nezvykle. „Nikdy bych si nemyslel, že se takhle dá hrát US Open,“ komentoval někdejší první hráč světa Rory McIlroy DeChambeauův styl a taktiku. Američan dával rány z týčka, posílal míček přes 300 metrů daleko a trefil během čtyř dnů jen 23 z 56 fairwayí, ale i z husté trávy si dokázal přihrát.

Ostatně držel se svého hesla. Cílem je pro něj dostat se z odpaliště, co nejdál to jde, což zvládá až neuvěřitelně. Za poslední rok se totiž fyzicky výrazně změnil: nabral skoro dvacet kilo svalů a vypadá jako kulturista, ale udržel si pohyblivost.

Díky tomu dává do každého švihu obrovskou energii. „Stoprocentně mi to pomohlo, o tom není pochyb. Mojí cestou je to dělat opakovaně, lépe než jiní, a proto jsem vyhrál o šest,“ komentoval fakt, že na US Open zvítězil s výrazným náskokem.

Jeho proměna začala loni v listopadu. I za pomoci speciální diety, šesti tisíc kalorií za den, a hodin v posilovně je z něj golfový Hulk. Během letošní vynucené tříměsíční koronavirové pauzy svaly ještě utužil, aby mohl švihat silněji a rychleji.

Znovu ukázal, jak dokáže naplnit svoje představy. „Nejsem příliš chytrý, ale jsem horlivý. Dokážu být dobrý ve všem, co si zamiluju. A já miluju historii, vědu, muziku, golf a život. Strašně toužím být nejlepší ve všem, co dělám,“ vyznal se muž, který je pravák, ale naučil se například podepisovat perfektně levou a pozpátku.

Na profesionální scéně udivil zpočátku už tím, že má všechna železa stejně dlouhá a jejich hlavy stejně vyvážené. Navíc má velmi silné gripy, aby mohl držet hole v dlaních a nikoli v prstech. Při švihu se navíc snaží neprotáčet zápěstí.

V golfu, sportu s velkou tradicí, který často bojuje i s předsudky, proto často působí jako zjevení. Svým precizním přístupem ale dokáže soupeře často i naštvat, protože je schopen se na třiceticentimetrový pat připravovat dvě minuty.

Ve světovém žebříčku už se posunul na páté místo a je otázkou, kam až vystoupá. „Nehodlám zpomalovat,“ vyhlásil rodák z Kalifornie. Důkaz dodá už tento týden. Přijde totiž s dalším vylepšením, protože bude zkoušet o něco delší driver. „Třeba si někdo řekne, hele, tohle bych mohl dělat taky,“ řekl DeChambeau.

Jedno je od nynějška jasné. Může slýchat, že je golfový vědec, podivín, který mění pohled na hru, ale vždy už s přízviskem - vítěz US Open.

První major s náskokem

DeChambeau se na hřišti Winged Foot jako jediný dostal celkově pod par a se skóre -6 získal první major titul kariéry.

Do finálového kola vstupoval se ztrátou dvou ran na Matthewa Wolffa, ale ten ve finále chyboval a v paru skončil při svém debutu na US Open druhý. Třetí Louis Oosthuizen z JAR už ztratil na vítěze osm ran, první hráč světa Američan Dustin Johnson, jenž byl před turnajem považován za největšího favorita, obsadil s +5 dělené 6. místo.

Nebojácný DeChambeau zahrál ve finále eagle, dvě birdie a bogey a atakoval jamku při každé příležitosti. I na závěrečné osmnáctce, i když už měl náskok šesti ran a jasnou výhru, nechtěl chybovat a dlouho si rozmýšlel závěrečný pat.

Na hřišti Winged Foot se US Open hrálo pošesté a z 894 hráčů je DeChambeau třetí, který dokončil pod parem a s minus šesti dosáhl nejlepšího výsledku.