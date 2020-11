Zopakuje Woods senzaci? Masters začíná. Na stejném hřišti, ale úplně jiné

Španělský golfista Jon Rahm se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Rahm se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Ram se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

Španělský golfista Jon Rahm se raduje z hole in one v tréninkovém kole před Masters • Profimedia.cz

V netradičním termínu ožije botanická zahrada. Kvůli koronavirové pandemii nikoliv na jaře, ale na podzim. Dnes začíná Masters, nejproslulejší klasika v golfovém světě. Obhájce vítězství? Tiger Woods! Jeho loňský triumf byl označen za největší comeback v dějinách sportu. Jenže letos se bude hrát jiná Augusta. Ještě těžší než obvykle. „Může to být strašně obtížné a dlouhé. Velmi odlišné oproti dubnu,“ prorokuje patnáctinásobný vítěz grandslamu. Připravte se, příští čtyři dny budou stát za to.

Byl po čtyřnásobné operaci zad, bolestí se nemohl hýbat, mnohými experty byl odepisován a sám k podobnému soudu neměl daleko. Pár měsíců před loňským Masters si Tiger Woods myslel, že golfovou hůl už nikdy nevezme do ruky. Útrapy zvládl a na magickém hřišti zakomponovaném do úchvatné botanické zahrady popáté v kariéře zmasakroval hladové startovní pole v Augustě. Jeden ze čtyř golfových grandslamů vyhrál po deseti letech! Svět byl paf. Oněměl v úžasu.

„Tiger Woods vytvořil příběh pro příští generace. Vítězství bylo neuvěřitelné z mnoha důvodů, včetně skutečnosti, že k němu došlo po velké pauze, kdy deset let nevyhrál major,“ pronesl Jim Nantz, známý americký komentátor. „V roce 1997, kdy Tiger poprvé vyhrál Masters, jsem byl přesvědčený, že už nikdy neuvidíme něco, co by mohlo konkurovat objetí s jeho otcem Earlem. Leč stalo se.“

Na mysli má scénu, kdy Tigerovi pár vteřin po pátém vítězství skočily do náruče jeho dvě děti – syn Sam Alexis a dcera Charlie Axel. Trojnásobný vítěz Masters Nick Faldo to nazval „největší golfovou scénou historie“.

Právě on prorokoval Woodsovo vítězství ve chvíli, kdy se hlavní děj odehrával na patnácté jamce závěrečné devítky. Tiger se dostal do čela pořadí. Před sebou měl ještě tři složité jamky. Když odpálil vydařenou ránu na šestnáctce, jeho velký fanoušek Michael Phelps, vítěz třiadvaceti zlatých olympijských medailí v plavání, zatnul pěsti a dal najevo průchod emocím. „Tiger všechny pronásledoval a teď se je chystá zabít,“ v tu chvíli vyhrkl v přímém přenosu Faldo.

Tak se i stalo. Příběh měl pohádkový konec.

Po roce a půl je Woods zpátky. Připraven na obhajobu. Některé věci jsou stejné, jiné odlišné. Největší ikoně golfového světa se znovu moc nevěří. V roce 2020 odehrál málo turnajů, úspěšný nebyl nikde. „Zatím jsem nebyl schopný dát dohromady veškeré složky hry. Snad se mi to povede právě tady,“ pravil před startem turnaje Woods.

Co na to konkurence? Výrokům mistra se směje. „Kdybych chtěl Tigera porazit, nikdy si za hřiště nevyberu Augustu,“ rozesmál se Justin Thomas, jeden z početného pole favoritů. „Zná to tady dokonale. Ví, kam trefit ránu, kam poslat míč na green. Pokud bude dobře patovat, může zase vyhrát. Rozhodně bych nesázel proti němu.“

Woods má oproti konkurenci jednu významnou výhodu. Zná podzimní Augustu. „V listopadu jsem tady hrál mnohokrát, a vždycky to bylo stejné. Byla zima, míče nelétaly moc daleko. Když začne foukat severní vítr, může to být strašně obtížné a dlouhé. Velmi odlišné oproti tradičnímu dubnu,“ říká Woods a vše doplňuje zážitky z praxe. Vzpomíná, jak na první a osmnácté jamce vytáhl z bagu nejdelší hůl driver, nicméně po dobré ráně si musel vzít na druhý úder do greenu trojku dřevo. To je v dubnu zcela mimo realitu. Hráči obvykle hrají druhý úder středním železem…

Těšte se. Nejen na Woodse, ale i na neobyčejné Masters. Všechny čtyři hrací dny vysílá přímým přenosem Česká televize.