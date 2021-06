Ženská evropská elita v Berouně: hraje se o olympiádu, v akci jedenáct Češek

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Konopišti • Amundi Czech Ladies Challenge

Stejně jako loni byla organizace turnaje ohrožena koronavirovou epidemií a s ní souvisejícími opatřeními. „Dlouho jsme museli čekat, jak se bude vyvíjet hygienická situace, ale naštěstí jsme mohli začít s přípravou, a když nám potvrdil partnerství Tipsport, už jsme s akcí s osmimilionovým rozpočtem neváhali. Beroun je skvělé hřiště pro ženský golf a je to navíc poslední akce, na které se hráčky mohou kvalifikovat na olympiádu. Čeká nás krásný turnajový týden,“ uvedl promotér Luboš Koželuh na úterní tiskové konferenci.

Příjemný bonusem je, že na rozdíl od řady jiných turnajů po celém světě mohou na turnaj diváci. Veškeré podmínky ke vstupu do areálu naleznou na webu czechladiesopen.cz.

Golfoví příznivci se mohou těšit, že podpoří nejen české hráčky, mezi kterými letos chybí nejlepší česká profesionálka Sára Spilková. „Bylo zřejmě, že náš turnaj koliduje s major turnajem na LPGA. Naštěstí v té době zrovna přišla možnost, že zde bude startovat Sandra Galová a to pro nás byla skvělá zpráva,“ připomněl Koželuh účast hráčky, která za sebou má úspěšnou kariéru na LPGA.

Galová se vrací do turnajového kolotoče po vleklých zdravotních potížích, proto raději nechtěla prozradit konkrétní cíl. „Je těžké mít nějaké přesné plány, ale samozřejmě vždy na začátku chci vyhrát. Uvidíme, jak bude moje hra vypadat pod tlakem, jak budu snášet zápasové vytížení,“ uvedla pětatřicetiletá golfistka, která má ke zdejšímu hřišti vřelý vztah. „Trénuju zde pokaždé, když jsem v Česku. Mám to tady velmi ráda, je to moje české domácí hřiště.”

Hvězdný golf na pomoc kamarádovi. 100 tisíc pro bojovníka Jana Alinče

Berounské hřiště se postupně stává stabilní zastávkou série i proto, že svým technickým pojetím naprosto vyhovuje ženskému golfu. Už před rokem si ho golfistky pochvalovaly a letos je podle startujících v ještě lepším stavu. „Především greeny, ty jsou opravdu výborné,“ prohlásila nejlepší česká amatérka Sára Kousková, která je podle bookmakerů největší českou favoritkou na dobré umístění.

Turnajový ředitel Joao Pinto z Portugalska potvrdil, že našel hřiště v ještě lepší kondici než loni v srpnu. „Jsem nadšený, čeká nás skvělý turnaj, bude to oslava golfu. Jsme rádi, že po všech těch potížích s pandemií můžeme hrát a zde navíc s diváky, což vyhovuje hráčkám. Mají rády atmosféru,” uvedl muž, který je v čele zdejší soutěže od jejího vzniku.

Viceprezident klubu Michal Tůma prozradil, že rychlost greenů směřuje k 10,5-11,0 stopám, což je i přání zástupců série. „Pokud nám bude přát počasí, určitě si to užijí hráčky i diváci,” uvedl. Domácí favoritkou je Kousková, hlavní adeptkou na vítězství je podle bookmakerů sedmnáctiletá Slovinka Pia Babniková.

Tipsport Czech Ladies Open se uskuteční potřetí v řadě. V roce 2019 se hrálo poprvé na Karlštejně, od loňska je dějištěm Beroun Golf Club. První ročník vyhrála Carly Boothová ze Skotska, před rokem triumfovala Dánka Emily Kristine Pedersenová, která následně vyhrála celý ročník Ladies European Tour.