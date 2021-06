První Čech v historii! Golfista Lieser může slavit, Tokio už má jisté

Hotovo! Ondřej Lieser se jako první český golfista zúčastní olympijských her. Start loňského vítěze Challenge Tour zpečetila dnes zveřejněná konečná podoba redukovaného žebříčku pro šedesát účastníků, Lieser figuruje na 50. příčce a může se těšit na turnaj v Tokiu vedle největších hvězd světového golfu. V Japonsku bude chybět Tiger Woods, který se zotavuje z ošklivé autohavárie.

Oficiální olympijský žebříček Olympic Golf Ranking se uzavřel v úterý dopoledne, šedesátka mužů je známá. Český profesionál Ondřej Lieser se kvalifikoval coby 231. hráč světového profesionálního žebříčku.

Golf se do programu olympijských her vrátil v roce 2016, v Rio de Janeiro hájila české barvy Klára Spilková. Jak je to s její účastí?

Ženský žebříček se oficiálně uzavře až 29. června po skončení majoru KPMG Women's Championship a berounském turnaji Tipsport Czech Ladies Open.

Spilková startuje na akci v zámoří, ale start v Tokiu má již také takřka zaručen; aktuálně jí patří 51. místo.