Spilková a její výbava: 14 holí mění každý rok, laser na dálku a deštník

Česká golfistka Klára Spilková vstupuje do přelomové sezony • Profimedia.cz

Klára Spilková bude v USA bojovat s finanční podporou české armády. Ve vojenském jí to slušelo náramně • Tonda Tran (Blesk)

Golfu se Klára Spilková věnuje od čtyř let, profesionálně od svých šestnácti • Anna Krčmářová

V sérii iSport LIFE vám pravidělně ukazujeme tréninkové vybavení českých profesionálů. V minulosti jste měli možnost nahlédnout do sportovní tašky sparťanského záložníka Lukáše Váchy, zblízka vidět potřeby skeletonistky Anny Fernstädtové nebo zjistit, na jakém kole jezdí cyklista Zdeněk Štybar. Tentokrát nám své sportovní vybavení ukázala nejlepší česká golfistka Klára Spilková.

Golfistka Klára Spilková ukázala obsah svého golfového bagu • Foto Archiv Kláry Spilkové

1. Golfové hole

„V golfovém bagu vozím 14 holí, které měním každý rok. Starý set si vždy nechávám jako záložní v USA nebo v Česku, kdyby mi náhodou na turnaj nedorazili hole a já potřebovala rezervní. Starší kousky, pak většinou daruju na charitu nebo jinou dobrou věc. Jak říkávám, každá hůl je pro mě posvátná a mám k nim dobrý a láskyplný vztah. Pro golfisty možná bude zajímavá i jejich specifikace: 58°- 54°- 48° wedge Vokey, PW – 9 – 8 – 7 - 6 - 5 T100S železa, Hybrid 23° TS2, 5 – 3 dřevo TS2, Driver 9,5° TSi2 a putter Scotty Cameron."

2. Pytlík s týčkami

„Týčko se zapíchne do země a následně se na něj položí míček, aby jej bylo možné snadněji odpálit. Tomuto procesu se říká natýčkování. Kromě toho tuhle věc používám i při vypichovaní pitchmarků na greenu po dopadu míčku."

3. Tréninkové pomůcky (terče a puttovací guma)

„Fosforové terče mám na trénink vzdálenosti. Většinou si je umísťuji na drivingu na vzdálenost od 40 m do 100 m. Puttovací gumu mám na trénink techniky, postoje a tempa. Zjednošeně řečeno to vypadá jako dvě pletací jehlice s dvěma gumovými lankai, které dosahují vzdálenosti až tři mětry. Jednu jehlici zapíchnete za jamku a natáhnete lanka směrem přes ni, tak aby byla napnutá. Díky těmto liniím pak lépe vidíte dráhu míčku."

4. Golfová rukavička

„Bez kožené rukavičky nedám ani ránu, a to doslova. (směje se) Díky rukavici hole v ruce neklouže a máte tak nad úderem více kontroly."

5. Golfové míčky

„Používám golfové míčky ProV1. Ty jsou mezi profesionály nejpoužívanější a mně osobně vyhovují nejvíc."

6. Taštička se Sharpi fixami

„Tato taštička ukrývá plno věcí, ale hlavně fixy, kterými si označuji svůj míček. Většinou si na něj píšu své iniciály."

7. Markovátka

„Když se míčkem dostanete na green, musíte si jej vždy označit. A právě k tomu se používá markovátko. Někdo rád používá mince, ale já mám své oblíbené. Mé nejoblíbenější je s českou vlajkou."

8. Tužky

„Pro zapisování vašeho skóre i statistik potřebujete mít po ruce vždy tužku. Já osobně je dost často ztrácím, a proto se snažím mít v bagu vždy zásobičku."

9. Cover na score card

„Score card mívám vždycky v tomto krytu. Je to kvůli tomu, aby byla chráněná před zmačkáním i případným deštěm a zároveň se mi dobře zapisovala čísla."

10. Opalovací krém

„Protože trávím na slunci hodně času, myslím i na to, aby byla moje kůže dostatečně chráněná."

11. Bushnell

„Tento přístroj slouží na měření vzdálenosti k jamce pomocí laseru. Kromě vzdálenosti dokáže změřit i převýšení."

12. Covery na golfové hole

„Tyto covery byly speciálně vyrobeny pro olympijské hry. Já jsem si je ale zamilovala natolik, že už je vozím na všechny turnaje. Není to jen módní doplněk, ale jde především o ochranu holí, kterou poskytují na jedničku."

13. Ručník na golfové hole

„Bez ručníku by to nešlo. Hole i míček bývají často mokré a špinavé, takže je potřebujete otřít, aby se vám dobře hrálo. Do bagu byste je také nikdy neměli schovávat vlhké, aby se nepoškodily. Kromě utírání holí a míčku jej často využiji i při protahování na zemi."

14. Nepromokavé oblečení

„Jak se říká, není špatné počasí na golf, ale špatně oblečený golfista. Proto s sebou mám vždy i nepromokovaé oblečení."

15. Spona s penězi

„Tuto sponu jsem dostala na LPGA a vždy v ní nosím nějakou hotovost. Nikdy totiž nevíte."

16. LPGA akreditace

„Pokud jsem na turnajích LPGA tuto akreditaci musím nosit stále při sobě. Bez ní mě nenechají ani vjet a zaparkovat v golfovém resortu. V USA je bezpečnost hráček braná velmi vážně."

17. Deštník

„Deštník je jedna z dalších věcí, které mívám vždycky u sebe, a to kvůli dešti i sluníčku. Třeba na letošních Olympijských hrách v Tokiu se deštník opravdu hodil. Měla jsem díky němu alespoň malý úkryt před paprsky, které byly v Japonsku hodně intenzivní."