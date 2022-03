Golfistka Kousková řeší dilema: Jako volit dezerty. Napoleanová válí v Arábii

Golfistka Sára Kousková řeší dilema. Kvalifikovala se na amatérský turnaj do věhlasné Augusty a čerstvě dostala pozvánku na první major sezony okruhu LPGA The Chevron Championship. Háček je v tom, že se obě akce konají ve stejném termínu - od 31. března do 3. dubna. Česká amatérka se rozhodne do pondělí. Druhá česká hráčka Kristýna Napoleanová aktuálně válí na turnaji LET v Saúdské Arábii.