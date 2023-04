Manžel Spilkové o životě v Česku: Kombinace piva a sportu? Líbí se mi to

Ačkoliv se narodil v Americe, aktuálně je jeho domovem Praha. Sean Davidson, manžel nejúspěšnější české golfistky Kláry Davidson Spilkové, žije v Česku již 17 let. „Po mém příjezdu v roce 2006 mě asi nejvíc překvapilo, jak je tu sport spojený s pivem,“ usmívá se rodák z Princetonu, který již léta pracuje jako učitel na právnické fakultě. Pro web iSport.cz prozradil, co ho před lety přivedlo právě do Prahy, jak se se svou ženou seznámil, i to, v čem je podle něj Česko lepší než USA.

Z jaké části USA pocházíte?

„Pocházím z Princetonu, což je menší univerzitní město, které se nachází ve státě New Jersey. Na americké poměry je docela starobylé. Domorodí Američané obývali tuto oblast už dávno před tím, než ji objevili Evropané. Ve městě byste našli různé památky, včetně slavné univerzity, která byla založena v roce 1746. Princeton je také známý skrze americkou válku za nezávislost. Došlo tady k důležité bitvě a bylo to také místo různých politických diskuzí a jednání. Na několik měsíců se v té době dokonce stal hlavním městem USA. Musím se ale přiznat, že jsem tam už pěknou řádku let nebyl.“

Nejezdíte do rodného města?

„Rodiče se někdy v roce 2014 přestěhovali do Greenville v Jižní Karolíně, což je město, které je od Princetonu vzdálené zhruba 1000 kilometrů. Můj bratr dřív hrával golf na profesionální úrovni a jeho žena pracovala jako profesorka na místní univerzitě. Když se jim v roce 2014 narodilo první dítě, rodiče se přestěhovali za nimi, aby jim mohli pomáhat. S Princetonem tedy aktuálně nejsem téměř v žádném spojení, protože celá rodina žije v Jižní Karolíně.“

Co rozhodlo o tom, že se před lety přestěhujete z USA právě do České republiky?

„V roce 2004 jsem se na vysoké škole seznámil se svou tehdejší přítelkyní. Chodila na univerzitu v německém Augsburgu a do Ameriky přijela, aby si tady vyzkoušela studium v zahraničí. Když jsem v roce 2005 dodělal školu, měla před sebou ještě poslední dva ročníky. A tak jsem se rozhodl, že se za ní přestěhuju do Německa. Jelikož jsme se pak ale rozešli, hledal jsem nějaké jiné větší město, kde bych mohl začít bydlet. Můj dobrý kamarád se mi tenkrát zmínil o Praze, kde nějakou dobu sám žil. Říkal, že je to tam krásné, a tak jsem se v roce 2006 rozhodl přestěhovat z Augsburgu právě do Prahy.“

Co rozhodlo o tom, že v Česku zůstanete na stálo?

„Tenkrát jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že se stěhuju do České republiky. Bral jsem to tak, že budu bydlet v Praze, o které jsem slyšel, že je úžasná. O zbytku země jsem toho v té době moc nevěděl. A důvod, proč jsem zůstal? Zamiloval jsem si to tady. Praha je krásná, má bohatou kulturu a historii, je tu skvělý společenský život a navíc jsem tu dostal práci, která mě bavila. Začal jsem učit na Karlově univerzitě, kde jsem zaměstnaný doteď. Upřímně, nikdy mě ani nenapadlo, že bych odsud odešel.“

Co vás v České republice nejvíc překvapilo?

„Množství piva, které tady lidé dokážou vypít po sportu. Už dopředu víte, že