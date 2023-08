Překvapení na Czech Masters. Vyhrál Clements, Zuska skončil čtrnáctý

Clements na Albatrossu dva dny před 27. narozeninami dosáhl na životní výsledek, dosud nikdy nebyl na turnaji elitní evropské tour ani v nejlepší desítce. V nedělním finálovém kole 394. hráč světového žebříčku díky vyrovnanému rekordu hřiště předstihl krajana Matta Wallace a s výsledkem 22 ran pod normu hřiště ho porazil o jeden úder.

Čtyřiadvacetiletý Zuska, který jako jediný z osmi domácích zástupců v pátek prošel cutem, se dělil s dalšími sedmi soupeři o 14. místo se skóre -14. Mrůzek před dvěma lety na Czech Masters skončil dvanáctý, letos obsadil 136. místo. Česká žebříčková jednička Zuska startoval na Czech Masters počtvrté, ale poprvé jako profesionál. Při svém životním výsledku ani v jednom kole nepřekročil par hřiště 72.

Clements zahrál vyrovnaný rekord Albatrossu 63 ran jako jeden ze tří golfistů. V prvním kole se to podařilo Finovi Samimu Välimäkimu a v druhém Wallaceovi, kteří se po sobotě dělili o vedení.

Clements útočil z páté pozice s odstupem tří úderů a své nejlepší kolo si nechal na závěr. Třikrát za sebou zahrál tři birdie po sobě, a protože ani na jedné jamce nepřekročil normu hřiště, s nedělním skóre -9 se posunul do čela. Wallace měl ještě na poslední jamce šanci vybojovat si rozstřel, neproměnil ale putt na birdie a skončil o ránu druhý.

Třetí místo s odstupem čtyř úderů na vítěze obsadil Dán Nicolai Höjgaard. O čtvrté místo se podělila šestice golfistů včetně Välimäkiho, který byl v čele po prvním a po třetím kole.

Golfový turnaj Czech Masters evropské série DP World Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 2 miliony dolarů):

1. Clements 266 (65+69+69+63), 2. Wallace (oba Angl.) 267 (70+63+67+67), 3. Höjgaard (Dán.) 270 (65+67+69+69), 4. Bachem 271 (70+66+67+68), Schmitt (oba Něm.) 271 (65+70+68+68), Välimäki (Fin.) 271 (63+70+67+71), Zanotti (Par.) 271 (67+71+65+68), MacIntyre (Skot.) 271 (66+73+66+66) a Aberg (Švéd.) 271 (68+66+71+66), ...14. Zuska (ČR) 274 (71+67+67+69), 114. Zach 145 (73+72), 123. Cafourek 146 (76+70), 132. Tomi (am.) 147 (74+73), 136. Mrůzek 148 (76+72), 145. Hejlek (am.) 150 (77+73) a Klein (am.) 150 (74+76), 149. Kořínek (všichni ČR) 151 (74+77).