Golfista Zuska chce na olympiádu. Kamarádí se světovou hvězdou

Před třemi lety se do Tokia kvalifikoval Ondřej Lieser. Pro český golf to byla senzace, pro hráče vrchol kariéry. Nyní chce další tuzemský bombarďák na olympijské hry. Rozdíl je v tom, že pro Jiřího Zusku by případná účast v Paříži byla jen příjemnou zastávkou na cestě za snem. „Chci se dostat na PGA Tour,“ bez okolků vypálí hráč, který prošel americkou universitní výchovou. Od čtvrtka se největší český talent současnosti poměří s hvězdným polem v rámci Czech Masters.