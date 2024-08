Czech Open: v Berouně bude od čtvrtka i Mrůzek, z devítky je třípar

Jmény nabitý turnaj začíná ve čtvrtek a končí finálovou rundou v neděli. V Berouně budou startovat i Filip Mrůzek, jeden ze dvou Čechů, co prošli cutem na Czech Masters v rámci European Tour,

Berounský turnaj má prize money 600.000 Kč, nadále je bez generálního partnera. „Vedle šampionátu na rány je to jeden ze dvou turnajů v kalendáři ČGF hraný na čtyři kola. V tomto případě si navíc i amatéři mohou zahrát o finanční výhru, což je cenná zkušenost pro mladé hráče, aby poznali tlak, především závěrečného kola,“ míní generální sekretář České golfové federace Aleš Libecajt.

Zástupci berounského klubu neskrývají, že se na prahu druhého desetiletí jeho existence rozmýšlí nad jeho budoucností. „Vrcholů sezony na našem hřišti je letos už hodně. Turnaj LET, Challenge Tour, bylo zde i finále extraligy a k tomu samozřejmě Czech Open. Musíme vše zvážit, aby to bylo v pořádku i pro naši hráčskou základnu. A pokud budeme pokračovat, jednou z možností je pořádat smíšený turnaj se ženskou účastí,“ naznačil možné změny pro další roky Vojtěch Matějček, prezident RBGC.

Beroun patří k provozně nejzatíženějším golfovým hřištím v Česku, běžně se zde hraje i po většinu zimy. Ve spojení s klimaticky chladným jarem to letos přineslo problémy se stavem zdejších greenů. To zapříčinilo přeložení turnaje Challenge Tour až na říjen, během turnaje LET se kvůli tomu ani neměnily PIN pozice. Koncem srpna je ale najdou hráči hřiště už v mnohem lepší kondici. „Jsme v každotýdenním kontaktu s odborníky z Challenge Tour, udělala se řada opatření a stav greenů se výrazně zlepšil,“ konstatoval ředitel turnaje Michal Tůma, který odtajnil, že jamka číslo devět se nebude hrát jako obvykle s parem čtyři, ale pouze jako třípárovka (z červených odpališť). Celé hřiště tak bude mít par 71.

Berounský turnaj přiláká mezi více než stovkou přihlášených také několik vítězů z minulých let. Přihlášen je Filip Mrůzek (šampión 2015, 2018, 2021), očekává se potvrzení účasti obhájce, amatéra Bence Bertényiho, naděje na kvalitní výsledek si dělá i Jan Cafourek, vítěz z roku 2019. „Turnaj v Berouně mám rád, stejně jako řada kolegů se sem rád vracím. I proto, že nemáme tolik možností si zahrát takové turnaje doma, kam nás mohou přijet podpořit kamarádi a příbuzní. Někdy pochopitelně kolegové vyčkávají s přihlášením, pokud se jim nabízí možnost zahrát si na pozvánku zahraniční sérii, ale když koukám už na aktuální seznam přihlášených, bude to dobře obsazený turnaj,“ uvedl golfista.

Ve stejné době se hrají v zahraničí turnaje Challenge Tour i Pro Golf Tour. Přesto se dá očekávat v Berouně silné startovní pole. Vedle Cafourka budou o zisk šeku na 200.000 korun pro vítěze usilovat z českých profesionálů mimo jiné Dominik Pavouček, Aleš Kořínek, Marek Siakala a další, a také samozřejmě celá řada mladých amatérů.

Profesionálové se mohou těšit na novinku: v případě vítězství amatéra bude odměna, původně určena vítěznému profesionálovi, rozdělena rovnoměrně mezi deset nejlepších profesionálů.