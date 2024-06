Czech Ladies Open ovládla Martínová, Kousková s Meleckou skončili osmnácté

Kousková a dlouhodobá česká jednička Klára Davidson Spilková, která skončila na 63. příčce, potvrdily kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. Kouskovou čeká premiéra pod pěti kruhy, Davidson Spilková hrála už v Riu de Janeiro a Tokiu.

Martínová v posledním kole zahrála 63 ran a vyrovnala rekord hřiště. Sedmadvacetiletá Španělka celkovým skóre -17 vyrovnala také rekord turnaje Dánky Emily Pedersenové z roku 2020. Zvítězila s náskokem čtyř úderů před Angličankou Rosie Daviesovou.

„Ve finále mi všechno vyšlo. Povedlo se mi zahrát sedm birdie za sebou a vyrovnat rekord hřiště, to je taky sen,“ uvedla v tiskové zprávě Martínová, která získala prémii 45.000 eur (1,1 milionu korun) z dotace 300.000 eur (7,5 milionu korun). „Česko má pro mě zvláštní půvab, protože před rokem jsem tu vyhrála Amundi Czech Ladies Challenge,“ zmínila svůj úspěch na nižší sérii LET Access. „Už se nemohu dočkat, až se sem příští rok vrátím a budu titul obhajovat,“ řekla Martínová.

Kousková neudržela šesté místo po druhém kole, když zahrála 71 ran. Už samotná účast ve finále soutěže pro ni znamenala, že se udrží mezi šedesátkou hráček pro olympijský turnaj v Paříži. Proto ji na závěrečné 18. jamce přemohly emoce.

„Chtěla jsem dneska dávat spoustu puttů, tolik jich tam nespadlo. Pořád jsme odváděli skvělou práci, ty putty tam prostě občas nepadají tak, jak by si člověk přál. Ale byl to krásný závěr,“ řekla televizní stanici O2 TV Sport.

Nejvýše postavená Češka v evropském žebříčku Order of Merit se popáté v sezoně dostala do první dvacítky. „Byl to dlouhý týden, mám za sebou šestý turnaj v řadě. Byla to úleva. Celá ta práce doteď se nám povedla. Jsem moc šťastná. Děkuju všem, co při mně stáli a pomáhali mi,“ uvedla Kousková.

Melecké nevyšel úvod soutěže, v pátek zahrála 74 ran. V sobotu se zlepšila na 47. místo a dnes předvedla nejlepší české kolo v soutěži na 66 úderů. „Asi jsem byla ten první den nervózní, i když jsem to necítila. Přijeli rodiče, je to domácí prostředí, chtěla jsem ukázal, že umím hrát golf. Pak jsem se nějak uklidnila, zapnula a šlo to,“ řekla Melecká, která se v dubnu v Johannesburgu blýskla životním pátým místem. V Berouně zůstává jejím nejlepším výsledkem předloňská 16. příčka.

Největšího úspěchu v kariéře dosáhla 25. místem Tereza Koželuhová. Ve finálovém kole se představila z českých hráček ještě Davidson Spilková, druhá z roku 2022. Vítězka dvou turnajů elitního evropského okruhu měla tentokrát k popředí výsledkové listiny daleko. „Vždycky se sem hrozně těším. Chci tu hrát dobře, takže na sebe vždycky vyvinu tlak, což mi vůbec nepomáhá. Snažím se s tím nějak pracovat. Mrzí mě, že jsem nehrála trošku líp,“ uvedla. „Na olympiádu se moc těším, jsem z toho dojatá,“ dodala Davidson Spilková.