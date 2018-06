Velká premiéra! Ragbisté se poprvé oficiálně postaví Novému Zélandu

Zase bude znít haka a ragbyový národní tým se postaví týmu New Zealand Ambassadors. • Barbora Reichová (Sport)

Zase bude znít haka a ragbyový národní tým se postaví týmu New Zealand Ambassadors. V sobotu na Tatře Smíchov (začátek v 16 hodin) se reprezentace se soupeřem z mekky ragby utká už počtvrté, poprvé se s ním však poměří v oficiálním zápase, tzv. test matchi.

České ragby prožívá v posledních letech bouřlivý rozvoj a už počtvrté si míru svého pokroku bude moct otestovat proti soupeři z Nového Zélandu. Tým Ambassador´s XV je složen z hráčů hrající v Evropě a vloni český tým smáznul výsledkem 38:0. Teď je čas na odvetu.

V minulosti se vždy jednalo o exhibiční zápasy. Tentokrát však mezinárodní organizace World Rugby střet uznala jako tzv. test match, tedy oficiální mezinárodní utkání, které bude započítáno do statistik.

Pro český tým bude souboj s Ambassadors další zkouškou s hráči z Jižní polokoule. V minulých letech se už utkali s několika výběrovými mužstvy v sestavách se špičkovými profesionálními hráči. V dubnu odehráli skvělý zápas proti Penguins, v kterém do posledních minut bojovali o vítězství.

„Všichni zjišťujeme, že ti hráči jsou jenom lidi. Že jediné, co nás může zastavit, abychom byli stejně dobří jako oni, jsme jen my a naše podceňování, myšlenky, že to nezvládneme,“ říká český kapitán Vojtěch Havel.

Reprezentaci vloni převzal jihoafrický expert Phil Pretorius, který se snaží učit Čechy technické a rychlé ragby. Nedávno tým úspěšně zakončil svou skupinu mistrovství Evropy, v níž jako nováček skončil na třetím místě. Proti Ambassadors je čeká další výzva.

„Já preferuju hrát proti takovému soupeři, který je pro nás hratelný, než minulý rok proti Barbarians, kteří jsou pro nás v této době nedostižný cíl. Tyhle zápasy nám určitě pomůžou, abychom šli ragbyově nahoru,“ říká rojník Ondřej Kutil.

Novozélanďané jsou v Praze už od pondělka. Podívali se na Staroměstské náměstí, kde předvedli svou haku. Na Staroměstské radnici se setkali s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, která v sobotu provede slavnostní výkop.

Ambassadors už mají za sebou zápas proti české reprezentaci do dvaceti let, který vyhráli vysoko 105:0.

„Byl to pro nás všechny velký zážitek, když jsme před začátkem utkání stáli proti hráčům, kteří nás zastrašovali jejich obvyklou hakou,“ pochlubil se kapitán juniorské reprezentace Dominik Chabr.

V sobotu se hace postaví dospělá reprezentace. Brány areálu Tatry Smíchov se otevírají už ve 14 hodin, zápas začíná o dvě hodiny později.

HARMONOGRAM ZÁPASU

14:00 se otvírají pokladny a areál – začátek programu

15:00 Uvítání diváků, příchod zpěváků, nástup, losování stran

15:30 Úvodní slovo

15:59 HAKA

16:00 výkop A. Krnáčová

16:02 oficiální výkop utkání

16:00 – 17:30 utkání

17:35 Závěrečné slovo, poděkování a cca do 21:30 afterparty (21:30 se zavírá areál)

ČESKO VS. AMBASSADOR´S XV

2017

Česko – New Zealand Ambassador´s XV 0:38

2016

Česko – New Zealand Ambassador´s XV 13:30

2015

Česko – New Zealand Ambassador´s XV 32:36