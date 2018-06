SENZACE! Ragbisté porazili Zélanďany. Je to milník, říká hrdina zápasu

Zápas byl oproti minulosti poprvé oficiálně zařazen do programu světové ragbyové federace a výsledek se započítá do oficiálního žebříčku. • Kamil Herák

Historický moment pro české ragby! Reprezentační tým se poprvé v oficiálním zápase utkal s mužstvem z Nového Zélandu a proti New Zealand Ambassadors senzačně zvítězil 23:15. Hrdinou zápasu byl kopáč Petr Čížek. Do nominace se dostal na poslední chvíli a pak utkání rozhodl osmnácti body z šesti trestných kopů.

Kvůli pracovní vytíženosti v civilním zaměstnání se dostal do týmu až těsně před zápasem, pak byl ale jeho hrdinou. Petr Čížek přesnými trestnými kopy dovedl české mužstvo k premiérové výhře nad týmem z jižní polokoule. Tým New Zealand Ambassador´s XV porazili Češi po třech předchozích porážkách.

Co prožíváte?

„Je to úžasný pocit, protože jsou tady počtvrté, předvádí obrovské ragby. Jsou z nejlepší země, co se týče ragby. A my jsme si splnili sen vyhrát nad Novým Zélandem. Nejsou to samozřejmě All Blacks, jsou to ambasadoři, kteří hrajou v Evropě, ale je to nádhera.“

Zápas rozhodly vaše trestné kopy, neměl jste nervy?

„Nechci podceňovat ty kopy, myslím, že byly relativně snadné. Možná je to nějaká zkušenost, soustředění, ale je to prostě bomba!“

Byla taktika soupeře donutit k chybám a z trestných kopů těžit body?

„Určitě, my jsme věděli, že jsou obrovsky silní na míči. My jsme jim nesměli dávat míč jen tak pro nic za nic, chtěli jsme ho držet co nejdéle. Oni dělali chyby, rozhodčí je trestal, a proto jsme dali šest trestných kopů.“

Pomohly vám zkušenosti z předchozích střetů ze silnými soupeři, ať už s Ambassardors, nebo výběrovými týmy Barbarians či Penguins?

„Myslím, že jo. Bereme to jako větší svátek, dokážeme se líp připravit. Oni sem možná přijeli počtvrté vyhrát jen tak zadarmo, dneska se nám to povedlo. Zkušenosti z těžkých zápasů jsou samozřejmě znát a je dobře, že jsme to zúročili.“

Je to pro české ragby historický moment?

„Asi jo, asi je to určitý milník. Je to taková zpráva do budoucna, že se dá vytvořit něco hezkého, když si za tím půjdeme. Myslím, že teď jsme na správné cestě, doufejme, že z ní nesejdeme.“

Jihoafrický trenér týmu Phil Pretorius otevřeně mluví o snaze probojovat se na mistrovství světa 2023…

„Myslím si, že tady je určitý potenciál. Já bych byl v tomhle trošku skromnější. Ale proč ne, bez cílů se nedá žít, a když si dáme cíl 2023, tak to je nádhera.“

Co říkáte na euforii mezi fanoušky?

„Je to nádhera. Pro to ragby hraju. Já to nehraju pro peníze, protože jsem normální amatér. Hraju to odmalička, abych se tím bavil, ale abych tím bavil i lidi. Je super, že přišli na New Zealand Ambassadors, ale doufám, že teď jsme jim dali možnost, že můžou přijít i na nás a fandit nás, že my budeme jejich hvězdy.“