Mladé ragbistky zářily. Bojovaly s velmocemi a mají historický úspěch | iSport.cz

Češky se na turnaj dostaly na poslední chvíli kvůli odstoupení Nizozemska a byly nasazené na poslední šestnácté místo. V turnaji, kde nechyběla žádná země evropské špičky, se ale probojovaly do vyřazovací fáze.

„Před turnajem jsme si vytyčili cíl se plnohodnotně začlenit do této evropské TOP 16. Postupem z naší těžké skupiny je cíl nadmíru splněn a výsledek považujeme za opravdu vynikající,“ hodnotil reprezentační trenér Stanislav Král.

Češky sice na úvod prohrály 0:45 s favorizovanými Francouzkami, které turnaj vyhrály. Pak ale vyřídily Portugalky (21:12) a v dramatickém posledním zápase skupiny s Němkami si pětkou v poslední minutě zasloužily vítězství 22:21 a senzační postup do čtvrtfinále. Všechny body v zápase zařídila Julie Doležilová.

„Ovšem nikdy to nezvládne jen jedna hráčka a to holkám pokaždé zdůrazňujeme,“ říkal Král po prvním dnu turnaje. „Holky jsme nechali si užít pocit úspěchu do večeře, pak zase zpět do reality a přípravy. V TOP 8 nás čeká sedm ragbyových velmocí a my, Česko… Těžko budeme hledat hratelného soupeře, to je realita, jenže i ta se dá občas upravit a já mám velice rád milá překvapení…“

Ve čtvrtfinále s Ruskem se Češky držely, soupeřky rozhodly o vítězství 24:19 až v poslední akci zápasu. V zápasech o umístění nejdřív Češky podlehly silnému Irsku(10:29), v boji o sedmé místo ale porazily Španělsko 21:19.

„Jasně se ukázal potenciál mladých českých hráček,“ pochvalovala si manažerka týmu Hana Schlangerová. „I přes to, že je ženské ragby v Česku mladým sportem, dokážeme se díky systematické práci s mladými hráčkami přiblížit k evropské špičce. Věřím, že pokud budeme v naší práci pokračovat, budeme sklízet úspěchy i v seniorské kategorii.“