Homosexuálové do pekla! Hvězdu ragby za tohle vyloučili z reprezentace | iSport.cz

Folau napsal na instagram, že homosexuálové by měli přijít do pekla, pokud nečiní pokání. Když podobný vzkaz umístil na sociální síť před rokem, obdržel varování. Nyní se australská federace rozhodla vyloučit ho z reprezentace. Stalo se tak pět měsíců před mistrovstvím světa v Japonsku, kde měl být Folau oporou týmu. Na minulém šampionátu v Anglii v roce 2015 pomohl australskému výběru do finále.

"I když Israel má právo na své náboženské přesvědčení, způsob, jakým ho vyjádřil, je v rozporu s hodnotami našeho sportu. Chceme dát jasně najevo, že svými nedávnými příspěvky na sociálních médiích nehovoří za ragby," uvedli v prohlášení šéfka australské federace Raelene Castleová a Andrew Hore z New South Wales Waratahs.

"Dali jsme Israelovi jasně a opakovaně najevo, že jakékoli komentáře neuctivé k lidem kvůli jejich sexualitě na sociálních sítích budou mít za následek disciplinární opatření," stojí v prohlášení. Folau, který je podle agentury Reuters stoupencem křesťanského fundamentalismu, má na instagramu přes 300 tisíc sledujících. Za australskou reprezentaci od roku 2013 odehrál 73 zápasů.