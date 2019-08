MS v ragby 2019: Program, formát i dějiště turnaje | iSport.cz

Účast na ragbyovém světovém šampionátu si zajistily nejlepší týmy z předchozího mistrovství světa. Ostatní účastníci vzešli z regionálních kvalifikací. Japonsko jako pořadatel mělo účast jistou automaticky. Mezi 20 účastníky není žádný nováček.

Formát turnaje

Týmy jsou rozděleny do 4 skupin po 5 týmech. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do play off. Dohromady se diváci mohou těšit na 48 zápasů. Boje v základních skupinách jsou zajímavé i z pohledu kvalifikace na další šampionát v roce 2023. Účast na něm si vybojují celky na prvních třech místech v každé ze skupin.

Favorité MS v Ragby 2019

Titul obhajují Novozélanďané, kteří mohou dovršit „zlatý hattrick“. Právě duel Nový Zéland - Jižní Afrika ve druhém hracím dnu je velkým lákadlem. Jihoafričané obhajují 3. místo ze šampionátu v roce 2015 a zároveň jsou společně s Irskem jediní, kdo výběr All Blacks v roce 2018 porazil.

Podle světového žebříčku by se do boje o finálové zápasy měly zapojit i týmy z britských ostrovů - Wales, Irsko a Anglie. Právě Welšané letos bez jediného zaváhání zvítězili v prestižním Poháru šesti národů.

Japonsko dějištěm ragbyového šampionátu

Hned 12 stadionů po celém Japonsku bude hostit 9. ročník MS v ragby. Finále proběhne na stejném stadionu jako MS ve fotbale 2002 - stadion v Jokohamě pojme přes 70 000 diváků. Původně se finále mělo uskutečnit na Olympijském stadionu v Tokiu, ten však nestihne být včas zrekonstruován, kvůli blížícím se olympijským hrám. MS v ragby a LOH 2020 si užije i Sapporo Dome na ostrově Hokkaidó.

Historie mistrovství světa v ragby

Světový ragbyový šampionát se koná teprve od roku 1987. Žádná globální soutěž v ragby se před tím nekonala. Nejslavnějším a zároveň nejstarším ragbyovým turnajem do té doby byl Pohár šesti národů (Six Nations Championship), který se poprvé konal na Britských ostrovech v roce 1883 mezi ryze ostrovními týmy - Anglie, Irsko, Skotsko, Wales.

MS v ragby 2019 v televizi

Zápasy z ragbyového šampionátu můžete sledovat na obrazovkách ČT Sport.

Rozpis zápasů MS v ragby